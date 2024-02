IMAGO / Jenni Mault Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel ma opuścić mecz Bayernu

Powodem są problemy zdrowotne

Bayern zagra w weekend z Borussią M’gdladbach

Problemy zdrowotne Tuchela

O spodziewanej absencji Thomasa Tuchela poinformowali dziennikarze Sky Sport Germany. 50-latek zmaga się od kilku dni z grypą. Choroba ta uniemożliwiła mu też poprowadzenie zajęć treningowych. Wiele wskazuje na to, że trenera nie zobaczymy na ławce szkoleniowej w ten weekend.

W piątek do prowadzenia zajęć treningowych oddelegowany został asystent Zsolt Loew. Wiele wskazuje na to, że Węgier będzie odpowiadał też za drużynę Bayernu przy okazji ligowego meczu z Borussią Moenchengladbach. Spotkanie to odbędzie się w sobotę o 15:30.

Bayern Monachium jest aktualnie wiceliderem Bundesligi i ma w dorobku 47 punktów. Dwa oczka więcej uzbierała jak dotąd drużyna Bayeru Leverkusen.

