Man United chce przeprowadzić wielkie transfery. 100 mln euro na stole!

Manchester United ma zamiar wzmocnić skład przynajmniej dwoma zawodnikami. Jak podaje Fichajes, klub przygotował na transfery około 100 milionów euro.

Na zdjęciu: Michael Carrick (Manchester United - Fulham)

Manchester United chce sprowadzić gwiazdy Premier League za 100 mln euro

Manchester United chce sprowadzić dwóch piłkarzy Evertonu. Pierwszy z nich to Iliman Ndiaye, wyceniany na około 70 milionów euro. Skrzydłowy ma dać szybkość i kreatywność w ataku. W bieżącym sezonie rozegrał 27 spotkań, w których strzelił sześć bramek i zanotował trzy asysty.

Drugim celem jest natomiast James Garner, którego sprowadzenie może kosztować 30 milionów euro. Pomocnik słynie ze skutecznej gry w defensywie i inteligencji boiskowej. W Manchesterze miałby pełnić funkcję lidera środka pola. Potrafi także wspierać kolegów w ofensywie, o czym świadczą trzy gole i sześć asyst zdobytych w obecnych rozgrywkach.

25-latek to wychowanek Czerwonych Diabłów. Mimo to Everton nie chce oddawać swojego zawodnika. Klub liczy na zatrzymanie kluczowych graczy.

Z kolei Ndiaye wzbudza duże zainteresowanie także innych zespołów. Jednak klub z Old Trafford jest na dobrej drodze, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, co może przekonać reprezentanta Senegalu.

Transfery te mają pomóc w podniesieniu jakości zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka. Władze klubu chcą ściągnąć piłkarzy, którzy już się sprawdzili w Premier League. Dlatego oba ruchy mogą być realne.

