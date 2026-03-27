Man United chce przeprowadzić wielkie transfery. 100 mln euro na stole!

13:56, 27. marca 2026
Patryk Kucharski
Manchester United ma zamiar wzmocnić skład przynajmniej dwoma zawodnikami. Jak podaje Fichajes, klub przygotował na transfery około 100 milionów euro.

Michael Carrick (Manchester United - Fulham)
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick (Manchester United - Fulham)

Manchester United chce sprowadzić dwóch piłkarzy Evertonu. Pierwszy z nich to Iliman Ndiaye, wyceniany na około 70 milionów euro. Skrzydłowy ma dać szybkość i kreatywność w ataku. W bieżącym sezonie rozegrał 27 spotkań, w których strzelił sześć bramek i zanotował trzy asysty.

Drugim celem jest natomiast James Garner, którego sprowadzenie może kosztować 30 milionów euro. Pomocnik słynie ze skutecznej gry w defensywie i inteligencji boiskowej. W Manchesterze miałby pełnić funkcję lidera środka pola. Potrafi także wspierać kolegów w ofensywie, o czym świadczą trzy gole i sześć asyst zdobytych w obecnych rozgrywkach.

25-latek to wychowanek Czerwonych Diabłów. Mimo to Everton nie chce oddawać swojego zawodnika. Klub liczy na zatrzymanie kluczowych graczy.

Z kolei Ndiaye wzbudza duże zainteresowanie także innych zespołów. Jednak klub z Old Trafford jest na dobrej drodze, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, co może przekonać reprezentanta Senegalu.

Transfery te mają pomóc w podniesieniu jakości zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka. Władze klubu chcą ściągnąć piłkarzy, którzy już się sprawdzili w Premier League. Dlatego oba ruchy mogą być realne.

