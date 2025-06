Wieczysta Kraków wygrała w finale baraży o awans do Betclic 1. Ligi z Chojniczanką Chojnie (2:0). Przemysław Cecherz zapowiedział, że w przyszłym sezonie zespół będzie walczył o awans do Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Wieczysta będzie walczyć o awans – zapowiada Przemysław Cecherz

Wieczysta Kraków, choć w końcówce sezonu miała duże problemy, ostatecznie wywalczyła awans do Betclic 1. Ligi. Drużyna z Małopolski jeszcze przed barażami dokonała zmiany trenera. Sławomir Peszko został zwolniony, a jego miejsce zajął Przemysław Cecherz.

Dla 52-letniego szkoleniowca był to powrót do Krakowa po czterech latach. Pod jego wodzą Wieczysta najpierw rozprawiła się z KKS-em Kalisz w półfinale (3:1), a następnie pokonała Chojniczankę (2:0). Na pomeczowej konferencji prasowej Przemysław Cecherz zapowiedział, że Wieczysta w przyszłym sezonie będzie walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy.

– W Betclic 1. Lidze też będziemy walczyć o awans. Nie ma innego wyjścia. Prezes nie lubi przystanków – powiedział Przemysław Cecherz, cytowany przez Mateusza Migę.

Warto jednak dodać, że Przemysław Cecherz ma ważny kontrakt tylko do końca czerwca. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy umowa zostanie przedłużona. Po ponownym zatrudnieniu w klubie prowadził zespół w ośmiu meczach. Jego bilans to trzy zwycięstwa, dwa remisy i trzy porażki.

Oprócz Wieczystej Kraków w rozgrywkach Betclic 1. Ligi w przyszłym sezonie zagrają także Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Obie drużyny uzyskały bezpośredni awans po zajęciu pierwszego i drugiego miejsca w tabeli.