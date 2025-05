Wieczysta – Zagłębie, czyli mecz o przełamanie serii bez zwycięstwa

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Wieczysta z barażami, ale z passą pięciu spotkań bez zwycięstwa

Wieczysta Kraków była murowanym kandydatem do awansu do Betclic 1. Ligi. Fatalna druga część sezonu postawiła kwestie awansu pod znakiem zapytania. Aktualnie na bezpośredni awans nie mają szans, lecz na pewno zagrają w barażach. Jedyną niewiadomą jest to, na którym miejscu ukończą ligę. Obecnie zajmują 3. miejsce, ale ich przewaga nad czwartą w Chojniczanką to tylko jeden punkt.

Forma zespołu nie uległa zmianie nawet po zmianie trenera. Wieczysta ma na swoim koncie serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Zła passa rozpoczęła się od remisu ze Świtem Szczecin (2:2), a później nastąpiły trzy porażki z rzędu ze Skrą Częstochowa (0:1), Wisłą Puławy (1:2) i Polonią Bytom (0:1). W ostatniej kolejce zremisowali z Chojniczanką (1:1).

Kto wygra mecz? Wieczysta Kraków

Remis

Zagłębie Sosnowiec Wieczysta Kraków

Remis

Zagłębie Sosnowiec 0 Votes

Zagłębie Sosnowiec bez zwycięstwa od ponad miesiąca

Zagłębie Sosnowiec ma zarówno szanse na grę w barażach o awans, jak i grę w barażach o utrzymanie. W końcówce sezonu zajmują 10. miejsce ze stratą trzech punktów do TOP6. Z kolei nad strefą barażową o utrzymanie mają pięć punktów przewagi. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze trzy mecze, a więc dziewięć punktów do zdobycia. W sobotę mają idealną okazję, aby zdobyć komplet punktów, bowiem ich rywal znalazł się w poważnym kryzysie.

Przed tygodniem Zagłębie doznało kompromitującej porażki z Wisłą Puławy (1:4). Szczęścia nie mieli także w meczach ze Świtem Szczecin (1:3) czy GKS-em Jastrzębie (0:1). Ostatnie punkty w lidze to dwa remisy z Podbeskidziem Bielsko-Biała (0:0) i Skrą Częstochowa (1:1).

Mecze drużyny Wieczysta Kraków Chojniczanka 1 Wieczysta Kraków 1 Polonia Bytom 1 Wieczysta Kraków 0 Wieczysta Kraków 1 Wisła Puławy 2 Radunia Stężyca 0 Wieczysta Kraków 0 Skra Częstochowa 1 Wieczysta Kraków 0 Mecze drużyny Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 1 Wisła Puławy 4 Radunia Stężyca 0 Zagłębie Sosnowiec 0 Skra Częstochowa 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Świt Szczecin 3 GKS Jastrzębie 1 Zagłębie Sosnowiec 0

Nokaut w pierwszym meczu, wysokie zwycięstwo Wieczystej

W rundzie jesiennej Wieczysta grała z Zagłębiem po raz pierwszy w historii. Spotkanie na stadionie w Sosnowcu zakończyło się zwycięstwem gości. Krakowski klub nie dał szans gospodarzom, wygrywając aż (4:1). Warto dodać, że do przerwy to Zagłębie prowadziło różnicą jednej bramki. W drugiej połowie dla gości bramki strzelali: Konrad Kasolik, Paweł Łysiak, Lisandro Semedo i Manu Torres.

Wieczysta Kraków faworytem meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Betclic 2. Ligę w sezonie 2024/2025 można obstawiać u bukmachera Betclic. Analitycy uznali, że faworytem sobotniego meczu będzie Wieczysta Kraków. Triumf zespołu z Małopolski oszacowano z kursem 1.38, zaś wygraną Zagłębie Sosnowiec z kursem 6.00.

Wynik Operator Kurs Wieczysta Kraków 1.38 Remis 4.80 Zagłębie Sosnowiec 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 23 maja 2025 17:23 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie