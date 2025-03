Wieczysta pewnie zmierza po awans. KKS Kalisz zdoła się postawić?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goku

Wieczysta bez wpadki na starcie wiosny

Wieczysta Kraków zimą poczyniła kolejne hitowe transfery, tak aby nie pozostawić złudzeń i bez większych problemów wywalczyć awans do pierwszej ligi. Podopieczni Sławomira Peszki stanęli na wysokości zadania i na inaugurację rundy wiosennej ograli rezerwy ŁKS-u Łódź 2-0. W niedzielę podejmą przed własną publicznością KKS Kalisz, czyli jednego z kandydatów do gry w barażach. Ta rywalizacja zapowiada się więc znacznie trudniej dla wicelidera tabeli, choć i tak będzie on zdecydowanym faworytem. Na co mogą liczyć niedzielni goście? Jesienią bezpośrednie starcie tych ekip zakończyło się dwubramkową wygraną Wieczystej.

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Wieczystej

Remisem

Wygraną KKS-u Wygraną Wieczystej

Remisem

Wygraną KKS-u 0 Votes

Bezpośredni awans jeszcze nie jest pewny

Pod względem kadrowym Wieczysta w drugoligowej stawce nie ma sobie równych. Nie oznacza to jednak, że jest hegemonem, gdyż lepiej od niej jesienią punktowała Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Krakowianie zajmują drugie miejsce, ale muszą także oglądać się za siebie, bowiem Polonia Bytom traci raptem trzy “oczka”. Między tymi trzema ekipami rozstrzygnie się rywalizacja o miejsce w pierwszej dwójce i bezpośredni awans.

KKS Kalisz przed tygodniem wygrał z Wisłą Puławy walkowerem, wskakując do strefy barażowej. W minionym sezonie ten zespół był o krok od awansu do pierwszej ligi, ale właśnie w finale baraży uznał wyższość Stali Stalowa Wola.

Mecze drużyny Wieczysta Kraków ŁKS Łódź II 0 Wieczysta Kraków 2 Wieczysta Kraków – KKS 1925 Kalisz – Hutnik Kraków – Wieczysta Kraków – Wieczysta Kraków – Olimpia Elbląg – Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wieczysta Kraków – Wieczysta Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała – Mecze drużyny KKS 1925 Kalisz KKS 1925 Kalisz 0 Wisła Puławy 0 Wieczysta Kraków – KKS 1925 Kalisz – KKS 1925 Kalisz – Chojniczanka – Zagłębie Sosnowiec – KKS 1925 Kalisz – KKS 1925 Kalisz – Olimpia Grudziądz – Rekord Bielsko-Biała – KKS 1925 Kalisz –

Wieczysta musi potwierdzić, że jest najlepsza

Podczas rundy jesiennej Wieczysta Kraków kilkukrotnie nie była w stanie potwierdzić swojej dominacje. Zdarzały się mecze, kiedy to rywal prezentował wyższą kulturę gry, mimo wyraźnie mniejszego potencjału kadrowego. Sławomir Peszko ma przed sobą trudne zadanie, aby odpowiednio zmotywować swoich zawodników, w większości mających doświadczenie z gry na znacznie poważniejszym poziomie. KKS Kalisz z kolei chciałby utrzymać dyspozycję, którą prezentował pod koniec jesieni. Konkretna zdobycz punktowa pozwoliła włączyć się do realnej walki o awans.

Wieczysta – KKS, kursy bukmacherskie

Oczywiście dla bukmacherów wyraźnym faworytem tego meczu jest Wieczysta Kraków. Kurs na wygraną niedzielnych gospodarzy wynosi tylko 1.22. W przypadku ewentualnego zwycięstwa KKS-u Kalisz jest to aż 11.00. Kurs na remis wynosi z kolei 5.60. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wieczysta Kraków KKS 1925 Kalisz 1.22 5.60 11.00