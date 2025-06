Wieczysta Kraków ograła u siebie KKS Kalisz 3-1 i zagra w finale baraży o awans do pierwszej ligi. Goście czwartkowego meczu szybko objęli prowadzenie, ale później strzelali już tylko gospodarze.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wieczysta - KKS Kalisz

Wieczysta wciąż w grze o awans

Wieczysta Kraków przed sezonem była uważana za olbrzymiego faworyta do awansu. Runda jesienna przebiegła po jej myśli, choć oczywiście nie obyło się bez drobnych wpadek. Po przerwie zimowej zespół kompletnie się jednak rozregulował i wiosną punktował na bardzo słabym poziomie. Stracił miejsce w pierwszej dwójce i zakończył sezon zasadniczy na trzeciej lokacie – oznacza to, że o awans do pierwszej ligi Wieczysta musi ubiegać się w barażach.

W czwartek krakowianie gościli przed własną publicznością KKS Kalisz. Spotkanie zaczęło się bardzo mocnym uderzeniem ich rywali – już w 4. minucie KKS Kalisz objął prowadzenie za sprawą Nestora Gordillo, który wykorzystał spory błąd Petara Brleka.

Radość gości nie trwała zbyt długo. Szybko do wyrównania doprowadził Michał Pazdan, a nieco po ponad kwadransie Wieczysta prowadziła 2-1. Obie bramki padły po stałych fragmentach gry.

Pazdan wciąż to ma! Wieczysta po pierwszej połowie bliżej finału baraży o 1. ligę! Prowadzą 2:1 ⚽️



W pierwszej połowie KKS Kalisz prezentował się nieźle, ale nie był zbyt skuteczny. Wieczysta miała korzystny wynik i musiała tylko go utrzymać. Po zmianie stron wciąż naciskali goście, choć to oczywiście w szeregach krakowskiej ekipy piłkarski potencjał był znacznie większy. W 79. minucie rezultat barażowej rywalizacji ustalił Chuma, wprowadzony chwilę wcześniej na murawie. Wieczysta ograła u siebie KKS Kalisz 3-1 i zagra w finale baraży o awans do pierwszej ligi.