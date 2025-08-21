PZPN reaguje na doniesienia sugerujące, że jedno ze spotkań w 2. lidze zostało ustawione. Oficjalny komunikat nie pozostawia złudzeń.

Adam Starszyński/ PressFocus Na zdjęciu: PZPN

PZPN reaguje. Zawiesił zawodnika

Czy mecz z udziałem Sokoła Kleczew na pewno odbył się zgodnie z duchem sportowej rywalizacji? Przebieg pojedynku z Rekordem Bielsko-Biała, który odbył się 15 sierpnia, wzbudza ogromne wątpliwości. Bartłomiej Kawalec, dziennikarz portalu bielsko.biala.pl, zauważył, że trafienie na 2:0 dla rekordu padło w dosyć… dziwnych okolicznościach.

PZPN szybko zareagował na poniższe nagranie i opublikował komunikat, w którym poinformował, że przygląda się nie tylko sytuacji z meczu Rekord – Sokół, ale także innym spotkaniom z udziałem ekipy z Kleczewa. Władze krajowej federacji postanowiły wyciągnąć konsekwencje wobec jednego z piłkarzy.

Na rynku bukmacherskie poszły duże stawki na to, że Sokół straci dwa gole do przerwy. Jest 45 minuta i 1:0. Dzieje się to: pic.twitter.com/4J2IpWrYh9 — Bartłomiej Kawalec (@B_Kawalec) August 21, 2025

– W związku z prowadzonym od grudnia 2024 roku postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzenia match-fixingu w meczach towarzyskich z udziałem klubu Sokół Kleczew oraz podejrzeniem match-fixingu w meczu o mistrzostwo 2. Ligi w sezonie 2025/2026, który odbył się 15 sierpnia 2025 r., potwierdzonym specjalistycznym raportem analizującym podejrzane zakłady bukmacherskie na rynkach azjatyckich Escaleted Match Report Sportradar UFDS AI, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski postanowił dziś (21.08.2025) o zastosowaniu – na podstawie Art. 129 § 1 pkt a) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – środka zapobiegawczego wobec zawodnika klubu Sokół Kleczew. Piłkarz został zawieszony w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych swojego klubu ze skutkiem natychmiastowym. O ustaleniach Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczących tej sprawy zostały poinformowane również organy ścigania – tak brzmi pełna treść komunikatu.