Lider Betclic 2. Ligi stracił punkty i trener Socha nie wytrzymał. „Antyfutbol i żenada”

Unia Skierniewice to rewelacja trwającego sezonu w Betclic 2. Lidze. Po weekendowym meczu lidera rozgrywek z KKS Kalisz miała miejsce ciekawa sytuacja z udziałem trenera Unii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Socha

Kamil Socha nie gryzł się w język po meczu Unia – KKS Kalisz

Unia Skierniewice jest aktualnie liderem Betclic 2. Ligi, mając ambitne plany związane z awansem na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. W trakcie minionego weekendu lider rozgrywek chciał wykonać kolejny krok w tym kierunku, ale został zatrzymany przez KKS Kalisz (1:1). Po zremisowanym spotkaniu zawrzało w obozie Unii.

– Byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. Zderzyliśmy się z takim antyfutbolem, jakiego nie obserwowałem nawet w klasie okręgowej. Efektywny czas gry w drugiej połowie wyniósł około 12 minut. Spektakl drużyny przyjezdnej jest wręcz żenujący. Mnie by było wstyd, gdyby mój zespół tak grał – powiedział wprost trener Kamil Socha na pomeczowej konferencji prasowej opublikowanej przez profil Radio RSC na Facebooku.

Ekipa ze Skierniewic w tym roku ma do rozegrania jeszcze tylko dwa spotkania. Już w najbliższy weekend zmierzy się w hicie z Wartą Poznań. Mecz odbędzie się 22 listopada o godzinie 15:30. Z kolei tydzień później na drodze Unii stanie Olimpia Grudziądz. Spotkanie odbędzie się 30 listopada o godzinie 11:30. Następnie drużyna będzie miała zimową przerwę.

Do gry zespół ze Skierniewic wróci w czwarty weekend lutego 2026 roku. Wówczas w roli gospodarza Unia zmierzy się z nieobliczalnym Zagłębiem Sosnowiec. W tej kampanii ekipa Sochy w 17 spotkaniach wygrała 11 razy i dwa razy zremisowała. Ponadto na koncie Unii są też cztery porażki.

