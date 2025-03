Resovia w pogoni za barażami. Zagłębie walczy o życie w Betclic 2. Lidze

Zagłębie II Lubin podejmie przed własną publicznością Resovię Rzeszów w 24. kolejce Betclic 2. Ligi. Goście w przypadku zwycięstwa zbliżą się do miejsc gwarantujących grę w barażach o awans do ligi wyżej.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Resovii Rzeszów

Falstart Zagłębia w walce o utrzymanie

Zagłębie II Lubin rundę wiosenną w Betclic 2. Lidze rozpoczęło od dwóch porażek z rzędu. W konfrontacji z Chojniczanką przegrali minimalnie (0:1), zaś mecz z Zagłębiem Sosnowiec zakończył się wynikiem (1:3). Cień nadziei na pozostanie w lidze pojawił się tuż przed przerwą na kadrę. Drugi zespół “Miedziowych” wygrał z Olimpią Grudziądz (2:1).

Jeśli podopieczni Przemysława Zatwarnickiego marzą o utrzymaniu, muszą zacząć regularnie zdobywać punkty. Na chwilę obecną zajmują 16. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 18 punktów. Do bezpiecznego, czyli 12. miejsca ich strata wynosi 6 punktów.

Kto wygra mecz? Resovia Rzeszów

Remis

Zagłębie II Lubin Resovia Rzeszów

Remis

Zagłębie II Lubin 0 Votes

Pogoń za barażami o Betclic 1. Ligę, Resovia potrzebuje zwycięstwa

Resovia Rzeszów na ten moment zajmuje 10. miejsce w Betclic 2. Lidze z dorobkiem 28 punktów. Drużyna pod wodzą Piotra Kołca wciąż ma szanse na grę o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Aktualnie strata do miejsc gwarantujących baraże wynosi 7 punktów, lecz należy pamiętać, że “Sovia” ma o jeden mecz rozegrany mniej niż rywale. W starciu z Zagłębiem II Lubin staną więc przed szansą zmniejszenia dystansu do czołowej szóstki. W trzech poprzednich meczach rundy wiosennej ich bilans to jedno zwycięstwo, remis i porażka. Cenne punkty zdobywali w spotkaniach z Olimpią Grudziądz (3:0) i Zagłębiem Sosnowiec (1:1).

Mecze drużyny Zagłębie II Lubin Zagłębie II Lubin 0 Chojniczanka 1 Zagłębie Sosnowiec 3 Zagłębie II Lubin 1 Zagłębie II Lubin 2 Olimpia Grudziądz 1 Mecze drużyny Resovia Resovia 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Olimpia Grudziądz 0 Resovia 3 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 2

Grad goli i podział punktów w Rzeszowie

Pod koniec sierpnia Resovia Rzeszów podejmowała u siebie Zagłębie II Lubin. Mecz zakończył się remisem (3:3), a kibice zebrani na stadionie już w pierwszej połowie mogli oglądać aż pięć bramek. Jedynego gola w drugiej części gry na wagę cennego punktu zdobył Bartłomiej Eizenchart. Po stronie gości hat-trick skompletował Paweł Kruszelnicki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie minimalnym faworytem w starciu z Resovią

Według bukmachera Betclic to Zagłębie II Lubin, czyli 16. zespół Betclic 2. Ligi będzie faworytem nadchodzącego spotkania. Analitycy wierzą, że dużą rolę może odegrać atut przewagi własnego boiska. Kurs na wygraną gospodarzy oszacowano z kursem 2.40, zaś na triumf Resovii współczynnik wynosi 2.65. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oszacowano z kursem na poziomie 3.35.