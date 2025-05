PressFocus Na zdjęciu: Gracjan Jaroch

Gra o awans vs walka o utrzymanie

Resovia wymieniana jest w gronie kandydatów do znalezienia się w strefie baraży o awans z Betclic 2. Ligi, chociaż aktualnie otwiera dolną połowę tabeli. Strata punktowa do strefy barażowej to jednak zaledwie trzy oczka, więc można ją odrobić na dystansie jednego spotkania.

GKS Jastrzębie balansuje na granicy bezpośredniego spadku i dodatkowego meczu o zachowanie ligowego bytu. W grę wciąż wchodzi utrzymanie, ale tu konkurencja jest spora. Początek tego spotkania zaplanowano na piątek 16 maja o 19:05. Mecz nie będzie transmitowany w TV.

Rzeszowianie idą w górę z formą

Rzeszowianie trafili z formą w decydujących kolejkach sezonu zasadniczego. W tabeli za ostatnie pięć meczów Resovia znajduje się na podium, dzięki czemu w klubie nie myślą już o uniknięciu spadku, a podjęciu walki o coś więcej. Pomogło w tym między innymi zwycięstwo u siebie z liderującą w rozgrywkach Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

W minionej serii gier GKS Jastrzębie pokonał bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie. Tego samego nie udało się zrobić wcześniej przeciwko Olimpii Grudziądz. Na uwagę zasługuje fakt, że każde z pięciu ostatnich spotkań z udziałem GKS-u, kończyło się wynikiem 1:0 (dla nich albo rywali).

Mecze drużyny Resovia Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Resovia 1 Resovia 2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Olimpia Elbląg 1 Resovia 2 Resovia 0 Hutnik Kraków 1 KKS 1925 Kalisz 0 Resovia 2 Mecze drużyny GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Olimpia Grudziądz 1 GKS Jastrzębie 0 GKS Jastrzębie 1 Zagłębie Sosnowiec 0 Chojniczanka 1 GKS Jastrzębie 0 GKS Jastrzębie 0 Wieczysta Kraków 1

Czas wyłonić zwycięzcę

Poprzednia konfrontacja z października była pierwszą rywalizacją Resovii z GKS-em na drugoligowych boiskach. Wówczas w Jastrzębiu Zdroju jako pierwsza prowadzenie przed przerwą objęła drużyna gości. Gospodarze odpowiedzieli w drugiej połowie i finalnie skończyło się 1:1.

Rzeszów obroni trzy punkty?

Rzeszów w sezonie 2024/2025 nie jest twierdzą dla piłkarzy Resovii. Mimo tego bukmacher Betclic przewiduje, że miejscowy zespół nie zawiedzie swoich kibiców i pokona rywala. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.71. Dla porównania kurs na wygraną GKS-u Jastrzębie to 4.20. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Zwycięzca Strona Kursy RESOVIA 1.71 REMIS 3.75 GKS 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 15 maja 2025 19:00 .

Who will win ? Resovia R W P W W R ? 49.3 % Remis 26.7 % GKS Jastrzębie W P P W P W ? 24 %

