Polonia Bytom wykorzysta wpadkę Wieczystej? Na jej drodze stanie Świt

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Niebiesko-Czerwoni liczą na pełną pulę

Polonia Bytom kontra Świt Szczecin to ciekawie zapowiadające się spotkanie w ramach 24. kolejki Betclic 2. Ligi. To bardzo ważny mecz dla drużyny Królowej Śląska, która może zmniejszyć dystans do trzech punktów do drugiej w tabeli Wieczystej Kraków, jeżeli zgarnie pełną pulę w nadchodzącym pojedynku. Przypomnijmy, że podopieczni Sławomira Peszki przegrali 1:2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Przypomnijmy, że dwa pierwsze miejsca premiują bezpośrednim awansem do Betclic 1. Ligi, natomiast ekipy z pozycji 3-6 zagrają w barażach. Stawka jest więc wysoka, a podopieczni Łukasza Tomczyka są zdeterminowani, aby odnieść zwycięstwo i zbliżyć się do wspomnianej wyżej Wieczystej Kraków. Świt Szczecin jest jednak ekipą z czołówki, więc przed Polonią Bytom bardzo trudne zadanie.

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższą niedzielę, 30 marca o godzinie 19:30.

Gospodarze w lepszej dyspozycji

Polonia Bytom wygląda lepiej od Świtu Szczecin w rundzie wiosennej. Ekipa Niebiesko-Czerwonych zanotowała dwie wygrane i jeden remis w ostatnich trzech kolejkach – 2:0 z GKS-em Jastrzębie, 0:0 z Rekordem Bielsko-Biała oraz 1:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W tym czasie zespół z województwa zachodniopomorskiego również pokonał GKS Jastrzębie (3:1), przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:2), a także musiał uznać wyższość Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:2).

Mecze drużyny Polonia Bytom Polonia Bytom 2 GKS Jastrzębie 0 Rekord Bielsko-Biała 0 Polonia Bytom 0 Polonia Bytom 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Mecze drużyny Świt Szczecin Świt Szczecin 3 GKS Jastrzębie 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Świt Szczecin 1 Świt Szczecin 1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2

Tylko dwa mecze bezpośrednie

W całej historii byliśmy świadkami zaledwie dwóch spotkań pomiędzy Polonią Bytom a Świtem Szczecin. Jedno z nich wygrał zespół Królowej Śląska, a w drugim spotkaniu padł remis. Zatem drużyna Niebiesko-Białych nie odniosła żadnego zwycięstwa.

Królowa Śląska zdecydowanym faworytem

Zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Drużyna prowadzona przez Łukasza Tomczyka to bowiem jeden z głównych pretendentów do wywalczenia awansu. Procentowe szanse na zwycięstwo wyglądają następująco – Polonia Bytom otrzymała mniej więcej 65%, Świtowi Szczecin daje się zaledwie 13%, natomiast prawdopodobieństwo remisu wynosi około 21%.

Procentowe szanse na zwycięstwo Polonia Bytom R P R W R W ? 66.4 % Remis 20.5 % Świt Szczecin P W W P P W ? 13.1 %

Spotkanie pomiędzy Polonia Bytom - Świt Szczecin będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i interencie, a mianowicie na kanale TVP Sport, stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie. Przed mikrofonami usiądą Maciej Piotrowski, Adam Burek.

