Ostatnia szansa Hutnika. Elbląg może pokrzyżować plany

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Zieliński

Olimpia gra o honor, Hutnik o życie

Olimpia Elbląg to ekipa, która tak naprawdę może już myśleć o przygotowaniach do kolejnej kampanii. Drużyna nie utrzymała się w Betclic 2. Lidze i musi się przygotowywać do rywalizacji poza poziomem centralnym w kolejnym sezonie.

Hutnik Kraków to z kolei zespół, który wciąż liczyć się w grze o awans do Betclic 1. Ligi. Zespół rywalizuje o miejsce barażach, tracąc przed swoim sobotnim spotkanie do tej strefy tylko dwa oczka. Mając na uwadze to, że krakowianie mają jeszcze trzy spotkania do rozegrania, to jeszcze nic nie jest wykluczone.

W pierwszym starciu między zespołami padły trzy gole. Górą była ekipa z Krakowa. W sobotnie popołudnie drużyna z Suchych Stawów może być uważana za faworyta potyczki.

Ostatnie mecze nie zostawiają złudzeń

Ekipa z Elbląga w rundzie wiosennej prezentuje się katastrofalnie. Olimpia ostatnie zwycięstwo zaliczyła 2 kwietnia, pokonując skromnie GKS Jastrzębie. W kolejnych siedmiu potyczkach zespół zaliczył pięć porażek i dwa remisy.

W roli gospodarza Olimpia natomiast ostatnie zwycięstwo zaliczyła 28 marca. Wówczas w pokonanym polu zespół z Elbląga zostawił Chojniczankę (1:0). W kolejnych trzech występach u siebie Olimpia zanotowała dwa remisy i porażkę. Resovia znalazła panaceum na drużynę z Elbląga (2:1).

Krakowianie są z kolei ekipą, znajdującą się ostatnio w dołku. Hutnik doznał trzech z rzędu porażek. Przegrywał kolejno z: ŁKS-em II (0:1), KKS-em Kalisz (0:2) czy Polonią Bytom (3:5)

Na wyjazdach krakowski zespół w sześciu ostatnich bataliach wygrał zaledwie raz. Jedyne zwycięstwo Hutnik zaliczył w tym roku w lidze 17 kwietnia, gdy pokonał Resovię (1:0). W pozostałych pięciu potyczkach doznał czterech porażek i raz zremisował.

Mecze drużyny Olimpia Elbląg KKS 1925 Kalisz 2 Olimpia Elbląg 0 Olimpia Elbląg 1 ŁKS Łódź II 1 Zagłębie II Lubin 4 Olimpia Elbląg 2 Olimpia Elbląg 1 Resovia 2 Rekord Bielsko-Biała 4 Olimpia Elbląg 0 Mecze drużyny Hutnik Kraków Hutnik Kraków 3 Polonia Bytom 5 Hutnik Kraków 0 KKS 1925 Kalisz 2 ŁKS Łódź II 1 Hutnik Kraków 0 Hutnik Kraków 2 Zagłębie II Lubin 1 Resovia 0 Hutnik Kraków 1

Pięć spotkań – jeden remis, cztery ciosy Hutnika

W pięciu ostatnich bataliach między zespołami częściej górą byli krakowianie. Hutnik zwyciężał cztery razy i w jednym starciu zremisował. Po raz ostatni w Elblągu obie drużyny rywalizowały ze sobą w maju 2024 roku. Właśnie wówczas miał miejsce remis (0:0).

Typy jasno mówią: Hutnik. A co powie boisko?

Eksperci bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na zwycięstwo Hutnika został oszacowany na 1.73. Remis wyceniono na 3.75. Z kolei wariant na wygraną Olimpii kształtuje się na poziomie 4.10.

Wynik Operator Kurs Olimpia 4.10 Remis 3.75 Hutnik 1.73 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 maja 2025 00:30 . Kursy mogą ulec zmianie.

Sobotnie spotkanie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze starcia Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków nie będzie również dostępna w internecie. W każdym razie online i w telewizji będzie można zobaczyć potyczki Wieczystej z Zagłębiem Sosnowiec czy Polonii Bytom z Chojniczanką.

Powyższe batalia będą też do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

