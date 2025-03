PressFocus Na zdjęciu: Damian Hoyo-Kowalski

Hutnik Kraków przywita Zagłębie Sosnowiec

Niedzielne zmagania w ramach 24. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi rozpoczną się od ciekawego starcia. A w nim Hutnik Kraków przed własną publicznością podejmie Zagłębie Sosnowiec. Będzie to starcie w górnej części tabeli.

Podopieczni Macieja Musiała bowiem zajmują piątą lokatę, a goście tego pojedynku są o dwie pozycje niżej. W tym sezonie doszło już do starcia tych zespołów. Na koniec sierpnia wówczas lepsza okazała się ekipa ze stolicy województwa małopolskiego (3:2). Nadchodzące starcie zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.

Hutnik lepiej wszedł w wiosnę

Hutnik Kraków dotychczas rozegrał wiosną cztery spotkania. Podopieczni Macieja Musiała w tym czasie odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 ze Skrą Częstochowa i 1:0 z Wieczystą Kraków), zaliczyli jeden remis (0:0 z Wisłą Puławy), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Chojniczanką Chojnice).

Zagłębie Sosnowiec natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem. Goście niedzielnego pojedynku bowiem odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 z Zagłębiem Lubin II), zaliczyli jeden remis (1:1 z Resovią Rzeszów), a także ponieśli dwie porażki (1:3 z ŁKS-em Łódź II oraz 0:1 z KKS-em Kalisz).

Wyrównany bilans spotkań

W tym sezonie doszło już do starcia między tymi zespołami. Pod koniec sierpnia minionego roku lepszy okazał się Hutnik Kraków (3:2). W całej historii doszło jeszcze do trzech spotkań tych drużyn. Kończyły się one dwoma wygranymi Zagłębia Sosnowiec i jednym triumfem zespołu ze stolicy województwa małopolskiego.

Gospodarze minimalnym faworytem

Według bukmachera Betclic, minimalnym faworytem niedzielnego spotkania jest Hutnik Kraków. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.37. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Sosnowiec natomiast sięga 2.75.

Wynik Operator Kurs Hutnik Kraków 2.37 Remis 3.25 Zagłębie Sosnowiec 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2025 19:25 . Kursy mogą ulec zmianie.