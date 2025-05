GKS Jastrzębie gra o życie. Rezerwy ŁKS-u pozwolą się dogonić?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Jastrzębie

Kto zdoła się utrzymać? Obie drużyny grają o życie

Do zakończenia sezonu w drugiej lidze pozostało już niewiele. GKS Jastrzębie jest poważnie zagrożone spadkiem i znajduje się na miejscu, które skutkuje grą o utrzymanie w barażach. Może się oczywiście jeszcze uratować, jeśli tylko przegoni jedną z drużyn, które znajdują się przed nią w tabeli. W piątek zagra bezpośredni mecz z rezerwami ŁKS-u. To kolejny zespół, który może jeszcze spaść do trzeciej ligi. W przypadku zwycięstwa, GKS Jastrzębie zrówna się punktami z najbliższym rywalem.

Rezerwy ŁKS-u w zasięgu rywala. GKS Jastrzębie wydostanie się ze strefy spadkowej?

ŁKS II Łódź pozostaje bezpieczny, ale może się to zmienić w każdej chwili. Piątkowy mecz będzie kluczowy dla układu dolnej połówki tabeli – GKS Jastrzębie może dogonić swojego rywala, jeśli oczywiście dopisze do dorobku komplet punktów. Ostatnie tygodnie pokazują, że forma gości najbliższego starcia wyraźnie wzrasta, a rezerwy ŁKS-u nie są w stanie ustabilizować formy.

Do tej pory ŁKS II zebrał 41 punktów i znajduje się nad kreską, zaś GKS Jastrzębie ma ich w dorobku o trzy mniej. Między klubami trwa zażarta walka o utrzymanie w drugiej lidze.

GKS złapał świetną formę. Utrzymanie w zasięgu

Mecze drużyny GKS Jastrzębie Chojniczanka 1 GKS Jastrzębie 0 GKS Jastrzębie 1 Zagłębie Sosnowiec 0 Olimpia Grudziądz 1 GKS Jastrzębie 0 GKS Jastrzębie 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Resovia 0 GKS Jastrzębie 1 GKS Jastrzębie 1 Zagłębie II Lubin 0 ŁKS Łódź II – GKS Jastrzębie – KKS 1925 Kalisz – GKS Jastrzębie –

Rezerwy ŁKS-u w ostatnim czasie okazały się wielkim pogromcą faworytów. Ograły Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Polonię Bytom oraz Hutnika Kraków, czyli dwie drużyny, które już awansowały do pierwszej ligi, a także poważnego kandydata do gry w barażach. GKS Jastrzębie z kolei zanotowało cztery wygrane w pięciu ligowych meczach, znacząco poprawiając dorobek punktowy. Goście udowadniają, że są jeszcze w grze i mogą utrzymać się bez konieczności rozgrywania barażu.

