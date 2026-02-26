Górnik Łęczna ma nowego napastnika. Znane nazwisko na pokładzie

16:49, 26. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Górnik Łęczna

Górnik Łęczna walczy o utrzymanie w Betclic 1. Lidze, dlatego postanowił sprowadzić nowego napastnika. Do lubelskiego zespołu właśnie przeniósł się Rafał Wolsztyński.

Piłkarze Górnika Łęczna
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Łęczna

Oficjalnie: Rafał Wolsztyński dołączył do Górnika Łęczna

Górnik Łęczna poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Rafała Wolsztyńskiego. 31-letni napastnik mógł dołączyć do pierwszoligowego klubu bez kwoty odstępnego, ponieważ chwilę wcześniej rozstał się z drugoligową Sandecją Nowy Sącz. Doświadczony snajper związał się z nowym pracodawcą półtorarocznym kontraktem, który będzie ważny do 30 czerwca 2027 roku.

Wolsztyński posiada bardzo bogate CV, w którym znajdują się występy w PKO BP Ekstraklasie. Wychowanek Górnika Zabrze na najwyższym poziomie rozgrywkowym rozegrał 10 spotkań. W swojej karierze reprezentował również barwy Widzewa Łódź, Arki Gdynia, Chrobrego Głogów, Legionovii Legionowo, Limanovii Limanowa oraz fińskiego klubu – SJK Seinajoki. Urodzony w Knurowie piłkarz teraz założy koszulkę Górnika Łęczna.

Rafał Wolsztyński postara się pomóc ekipie Zielono-Czarnych w wywalczeniu utrzymania na drugim poziomie rozgrywkowym. Zespół prowadzony przez Jurija Szatałowa ma na swoim koncie 15 punktów i zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Drużyna z Lubelszczyzny znajduje się w strefie spadkowej, przez co jej sytuacja jest trudna. Dlatego doświadczenie nowego napastnika może okazać się fundamentalne w walce o ligowy byt.

