fot. Imago / Eastnews Na zdjęciu: Rafał Collins

Nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec został w styczniu Aleksandr Chackiewicz

Na temat zmian w sztabie szkoleniowym i nie tylko w rozmowie z Meczykami wypowiedział się Rafał Collins

Telewizyjny celebryta niedawno został mniejszościowym udziałowcem klubu z Fortuna 1 Ligi

Rafał Collins o decyzjach w Zagłębiu Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec do spotkań w 2024 roku w Fortuna 1 Lidze podejdzie z bilansem zaledwie 11 punktów na koncie. Jednocześnie przez drużyną z ArcelorMittal Park być może do końca sezonu walka o ligowy byt.

– Sytuacja Zagłębia w lidze jest trudna, ale to nie jest nowa sytuacja. Ktoś mądrze powiedział: “Zawsze klub piłkarski zaczyna psuć się w gabinetach”. I ja bardzo mocno w to wierzę. Teraz chciałbym, by to wszystko było bardziej profesjonalnie zorganizowane – mówił Rafał Collins w rozmowie z Meczykami.

Artura Derbina na stanowiska szkoleniowca zastąpił Aleksandr Chackiewicz. Na ten temat współwłaściciel klubu też zabrał głos. – Wzięliśmy kozaka na trenera, bo mieliśmy takie możliwości. Stało się to m. in. za sprawą kontaktów w agencji i dużej siły perswazji. Pierwsza liga w Polsce, ostatnie miejsce… Zagłębie to pewnie nie był klub, o którym na co dzień śnił Alaksandr Chackiewicz. To będzie dla niego ogromne wyzwanie – powiedział Collins.

W trakcie zimowego okna transferowego do drużyny z Sosnowca dołączyło wielu nowych graczy. O dwóch zawodnikach też wypowiedział się akcjonariusz klubu z Sosnowca.

– Oleksij Dowhyj dostał amatorski kontrakt. Znamy jego historię z problemami zdrowotnymi. Po przepracowanym miesiącu otrzyma wynagrodzenie, ale nie naprzód, bo to byłoby z ryzykiem dla klubu. Artem Suchocki ma natomiast jeden z najniższych kontraktów w drużynie. Nie grał dwa lata w piłkę. Ani ja, ani agencja nic nie zarobiła na jego transferze – przekazał Collins.