Wisła “wzmocniła” atak. Napastnik zgłoszony do gry

Wisła Kraków musi mierzyć się z kontuzją podstawowego snajpera. Kto otrzyma szansę na zastąpienie Angela Rodado? Wsparciem dla pierwszoligowej ekipy będzie Dominik Sarga, którego klub w czwartek zgłosił do rozgrywek.

IMAGO / ZUMA Wire/ Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Wisła Kraków

Angel Rodado niemal na pewno nie pojawi się na boisku w tym roku – Hiszpan doznał kontuzji stawu skokowego

Wisła Kraków bez swojego najlepszego strzelca będzie musiała radzić sobie w pięciu kolejnych meczach

Szymona Sobczaka ma wspomóc Dominik Sarga, który został zgłoszony do rozgrywek

Wisła Kraków. 19-latek na ratunek po stracie Rodado

Jak Wisła Kraków poradzi sobie bez najlepszego strzelca? Angel Rodado to jedna z największych gwiazd całych rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Hiszpański napastnik w 15 spotkaniach zdobył dziewięć bramek i zanotował trzy asysty, a do gry wróci dopiero po przerwie zimowej.

W tej sytuacji jedynym napastnikiem gotowym do gry jest Szymon Sobczak, dlatego sztab postanowił wspomóc 30-latka i włączyć do pierwszej drużyny Dominika Sargę, który do tej pory występował na poziomie czwartej ligi. W tym sezonie w rezerwach Białej Gwiazdy 19-latek zapisał na swoim koncie już dziewięć trafień.

Przed Wami numer 55. Dᴏᴍɪɴɪᴋ Sᴀʀɢᴀ uprawniony do gry w @_1liga_ 🤙 pic.twitter.com/XjwZU79udP — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) November 23, 2023

W Fortuna 1 Lidze Sarga będzie występował z numerem 55 na plecach. Debiut w może zaliczyć już w sobotę – Wisła przy Reymonta podejmuje GKS Katowice.