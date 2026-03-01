Połowa bez goli i kuriozalny błąd. Wisła znowu rozczarowała [WIDEO]

16:30, 1. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków - Znicz Pruszków to mecz 23. kolejki Betclic 1. Ligi. Lider rozgrywek w 47. minucie objął prowadzenie, ale ostatecznie znowu zawiódł.

Wisła Kraków - Znicz Pruszków
Michał Kędzierski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Znicz Pruszków

Wisła Kraków remisuje na własne życzenie

Zero do siedmiu – takim wynikiem zakończyło się pierwsze bezpośrednie starcie tych drużyn w trwającym sezonie. Znicz Pruszków na własnym stadionie nie miał absolutnie żadnych argumentów, co bezlitośnie wykorzystała Wisła Kraków. W niedzielnym pojedynku przy Reymonta kibice Białej Gwiazdy liczyli na powtórkę.

Jednak po 45 minutach rywalizacji w stolicy Małopolski na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. W 30. minucie Kacper Napieraj popisał się znakomitą paradą po uderzeniu z dystansu w wykonaniu Juliusa Ertlthalera – to tak naprawdę jedyna godna uwagi sytuacja z pierwszej połowy.

Za to chwilę po zmianie stron sympatycy Wisły mogli wznieść ręce w geście triumfu. W 47. minucie Ertlthaler kapitalnie dograł do wprowadzonego w przerwie Juliana Lelievelda, a Holender płaskim strzałem zaskoczył Napieraja.

W 80. minucie podopieczni Mariusza Jopa stracili prowadzenie. Patryk Letkiewicz popełnił kuriozalny błąd przy próbie rozegrania akcji i Bartłomiej Ciepiela posłał piłkę do siatki. Więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło. Dla gospodarzy to trzeci remis z rzędu.

Po 23 meczach Wisła Kraków ma na koncie 49 punktów i prowadzi w ligowej stawce. Przewaga Białej Gwiazdy nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki to 10 oczek. Natomiast Znicz Pruszków z dorobkiem 20 punktów plasuje się na 15. pozycji.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków 1:1 (0:0)

Lelieveld 47′ – Ciepiela 80′

