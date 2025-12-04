Wisła Kraków zmierza do Ekstraklasy. Obrońca zdradził, co się zmieniło

Wisła Kraków dominuje w tym sezonie pierwszej ligi i wreszcie może wywalczyć awans do Ekstraklasy. Mariusz Kutwa zdradza w rozmowie dla "Łączy Nas Piłka", co zmieniło się w drużynie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Wisła poprawiła to, co zawodziło. Oto klucz do sukcesu

Wisła Kraków rozgrywa swój czwarty sezon na zapleczu Ekstraklasy. Za każdym razem jest uważana za faworyta do awansu, ale na finiszu czegoś brakuje. Tym razem może być inaczej, gdyż zespół Mariusza Jopa wreszcie punktuje zgodnie z oczekiwaniami i zdecydowanie przewodzi w stawce. Ma sporą przewagę nad trzecim miejscem i na pewno będzie zimować jako lider tabeli.

Na przestrzeni ostatnich lat Biała Gwiazda regularnie traciła punkty w meczach, w których przeważała. Rywale mieli mniej jakości piłkarskiej, ale mimo tego udawało im się zatrzymać faworyta. W obecnym sezonie Wisła skrupulatnie gromadzi punkty, a nawet przepycha mecze, które nie układają się po jej myśli. Mariusz Kutwa wyznał, co jego zdaniem wpływa na sukces krakowskiej ekipy w ostatnich miesiącach.

– Wyciągnęliśmy wnioski z wcześniejszych błędów. Nauczyliśmy się „przepychać” mecze, nawet jeśli nie idzie. Jeśli spotkanie jest wyrównane, a czasem wygląda gorzej – potrafimy zdobyć bramkę, odrobić straty. Tak jak na przykład z Wieczystą, gdy wyrównaliśmy w 97. minucie. To buduje drużynę. Mamy świetną szatnię, bardzo poukładaną. Stanowimy jedność.

– Jesteśmy w dyspozycji, która pozwala nam regularnie punktować. Oczywiście zdarzą się porażki i remisy – taka jest piłka. Ale większość meczów jest po naszej stronie i chcemy utrzymać ten poziom do końca sezonu – przeanalizował gracz Wisły w rozmowie na portalu „Łączy Nas Piłka”.