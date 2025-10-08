Rodado zachwycony legendą Wisły Kraków. „Jeden z najlepszych”

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado zachwycony Błaszczykowskim. Wspaniałe słowa

Angel Rodado to obecnie największa gwiazda Wisły Kraków. Dołączył do niej już po spadku do pierwszej ligi, a niedawno zaczął swój czwarty sezon. W tym czasie stanowił o sile całej drużyny, natomiast nie udało mu się zrealizować najważniejszego celu, czyli awansować do Ekstraklasy. Tego lata był łączony z hitowym transferem, ale ostatecznie przedłużył umowę z Białą Gwiazdą do 2030 roku.

Obecny sezon Rodado także rozpoczął z przytupem. Ma już na koncie 13 bramek i nic nie wskazuje na to, aby miał się zatrzymać. Hiszpan to nie tylko świetny piłkarz, ale również człowiek, który bardzo zżył się z Wisłą i Krakowem. Jest kapitanem drużyny, a dodatkowo bierze udział w różnych akcjach, które pomagają klubowi.

Rodado miał również styczność z Jakubem Błaszczykowskim na boisku. Zdradził, że miał okazję wspólnie z nim trenować i zachwycał się jego umiejętnościami. Kilka lat temu był związany z rezerwami Barcelony, ale polski skrzydłowy to i tak jeden z najlepszych piłkarzy, jakich miał okazję oglądać.

– Trenowałem z Jakubem Błaszczykowskim, to była czysta magia. Widziałeś go na treningu, jego wykończenie i myślałeś – nic dziwnego, że zrobił taką karierę. Był po prostu świetny. Naprawdę, wszystko robił z niesamowitą łatwością. To było coś niesamowitego. Błaszczykowski jest wśród najbardziej utalentowanych, których widziałem. Oglądanie go to była czysta przyjemność – opowiedział Rodado w wywiadzie dla kanału „Foot Truck”.