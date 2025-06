fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Łasicki opuścił zgrupowanie. Wisła osłabiona

Wisła Kraków od ponad tygodnia przygotowuje się do kolejnego sezonu. Sytuacja kadrowa nie jest optymalna, bowiem ostatnio najwięcej w jej kontekście mówiło się o odejściach – Białą Gwiazdę opuścili już między innymi Angel Baena, James Igbekeme, Giannis Kiakos, Marko Poletanović, Dawid Szot czy Jesus Alfaro. Na tym na pewno nie koniec, choć klub skupia się również na wzmocnieniach.

W zeszłą środę zawodnicy Wisły udali się na obóz przygotowawczy do Woli Chorzelowskiej. Tam również rozegrają dwa mecze sparingowe. Klub opublikował świeży raport medyczny, z którego wynika, że dziesięciu piłkarzy nie jest w optymalnej dyspozycji. Infekcja zastopowała Kacpra Dudę tylko na chwilę, choć poważniejsze problemy zdrowotne mają inni.

Zgrupowanie opuścił Igor Łasicki, który zmaga się z urazem i do sezonu będzie przygotowywał się indywidualnie w Myślenicach. To istotne osłabienie Wisły Kraków, której w defensywie brakuje personaliów. Pod koniec sezonu 2024/2025 bardzo poważnej kontuzji nabawił się Alan Uryga, zaś Mariusz Kutwa w dalszym ciągu nie wrócił do pełnej sprawności. Oprócz Łasickiego, trener Mariusz Jop ma do dyspozycji jedynie Josepha Colleya i Wiktora Biedrzyckiego, jeśli chodzi o obsadę środka obrony.

Łasicki ma za sobą pechowy sezon, podczas którego dość długo pauzował. Gdy tylko był zdrowy, wracał do pierwszego składu. W sumie uzbierał 17 spotkań.