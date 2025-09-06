Wisła Kraków przegrała sparing. Obrońca kontuzjowany

Wisła Kraków przegrała wyraźnie z Puszczą Niepołomice (1:4) w towarzyskim meczu w Myślenicach. Obrońca Darijo Grujcić opuścił boisko z urazem w pierwszej części spotkania.

Porażka Wisły w meczu towarzyskim. Problem austriackiego obrońcy

Wisła Kraków kolejny raz próbuje wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Po nieudanym barażu w poprzednim sezonie, obecne rozgrywki rozpoczęła znakomicie. W rozegranych siedmiu meczach Biała Gwiazda zgromadziła 18 punktów i zajmuje pozycję lidera. W zeszłym tygodniu piłkarze Mariusza Jopa zanotowali jednak pierwszą porażkę, przegrywając na wyjeździe z Miedzią Legnica (0:2).

Przerwę reprezentacyjną krakowianie wykorzystali na towarzyskie spotkanie z Puszczą Niepołomice, która w Betclic 1. Lidze znajduje się w strefie spadkowej. Wisła uległa rywalom aż (1:4). Bramkę dla 13-krotnych mistrzów Polski zdobył James Igbekeme, a dla Puszczy na listę strzelców wpisali się 17-letni Adam Basse (skompletował hat-trick) oraz Emmanuel Francois.

W 32. minucie meczu kontuzji doznał Darijo Grujcić, którego na boisku zastąpił Julian Lelieveld. Na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja austriackiego obrońcy, który do Wisły trafił na początku lipca z holenderskiej Fortuny Sittard. W tym sezonie 26-latek rozegrał w lidze trzy mecze.

Już 13 września Wisła Kraków podejmie Odrę Opole w ramach 9. kolejki, a następnie zagra w Łęcznej z Górnikiem (21 września). Podopieczni Jopa strzelili w kampanii ligowej aż 28 goli, a sam hiszpański snajper Angel Rodado ma na koncie 10 trafień.