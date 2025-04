Wisła Kraków nie może sobie pozwolić na potknięcie. Na przeszkodzie Warta Poznań

PressFocus Na zdjęciu: Angel Baena

Biała Gwiazda jedzie do Warty

Warta Poznań podejmie Wisłę Kraków w sobotnim meczu 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda w minioną środę stanęła do walki o długo wyczekiwany Superpuchar Polski, jednak na Stadionie Narodowym w Warszawie musiała uznać wyższość Jagiellonii Białystok (0:1). Zespół Mariusza Jopa w ciągu zaledwie dziewięciu dni rozegra aż trzy spotkania, co sprawia, że nadchodzi dla nich niezwykle intensywny okres. Przed krakowianami kolejna próba, by wkroczyć na zwycięską ścieżkę.

W rundzie wiosennej Zieloni nie zdołali jeszcze odnieść żadnego zwycięstwa. W marcu rolę trenera objął Ryszard Tarasiewicz, który zastąpił Piotra Klepczarka. Poznaniacy znaleźli się w strefie spadkowej, z której to właśnie nowy szkoleniowiec ma za zadanie ich wyciągnąć. Ostatnie ligowe zwycięstwo piłkarze Warty odnieśli 24 listopada, kiedy to pokonali Pogoń Siedlce.

Warta walczy o życie w lidze

Warta zdobyła zaledwie dwa punkty w pięciu ostatnich meczach. Przed tygodniem Zieloni bezbramkowo zremisowali ze Zniczem Pruszków. Natomiast w marcu poznaniacy przegrali z Polonią Warszawa (1:2), ŁKS-em Łódź (1:3) oraz Stalą Rzeszów (0:1). Wcześniej podzielili się punktami z pogrążoną w kryzysie Stalą Stalowa Wola (0:0).

Kibice Białej Gwiazdy wierzą, że drużynie uda się awansować do Ekstraklasy, a po 25. kolejce zespół Jopa zajmuje 6. miejsce. W poprzedni piątek Wisła pokonała Kotwicę Kołobrzeg (1:2). Goście objęli prowadzenie, ale gole Alana Urygi i Angela Rodado odwróciły losy spotkania przy Reymonta. 13-krotni mistrzowie Polski wciąż nie mogą ustabilizować formy. W ostatnim czasie krakowianie przegrali z Miedzią Legnica (1:2), ale również zdołali zdobyć komplet punktów z Górnikiem Łęczna (1:0).

Mecze drużyny Warta Poznań Znicz Pruszków 0 Warta Poznań 0 Warta Poznań 1 Polonia Warszawa 2 ŁKS Łódź 3 Warta Poznań 1 Warta Poznań 0 Stal Rzeszów 1 Stal Stalowa Wola 0 Warta Poznań 0 Mecze drużyny Wisła Kraków Wisła Kraków 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Miedź Legnica 2 Wisła Kraków 1 Wisła Kraków 1 Górnik Łęczna 0 Arka Gdynia 2 Wisła Kraków 2 Ruch Chorzów 0 Wisła Kraków 5

Zieloni ograli Wisłę wiosną

W pierwszej części rozgrywek zawodnicy Warty pokonali na wyjeździe Wisłę Kraków 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Kacper Michalski. Warto zaznaczyć, że Biała Gwiazda nie potrafi pokonać poznaniaków od pięciu spotkań. Wcześniej zespoły rywalizowały ze sobą w sezonie 2021/22 na poziomie Ekstraklasy, a krakowianie z wyjazdu przywieźli tylko jeden punkt, remisując (1:1).

Warta Poznań – Wisła Kraków: przewidywane składy

Warta Poznań: Kajzer – Szeliga, Bartkowski, Markow, Przybyłko – Tkaczuk, Gąska, Żurawski, Michalski, Shibata – Drzazga

Wisła Kraków: Letkiewicz – Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Mikulec – Poletanović, Igbekeme – Baena, Duda, Duarte – Zwoliński

Kursy na mecz Warta – Wisła

Kursy bukmacherskie w ofercie Betclic jednoznacznie wskazują, że faworytem sobotniego meczu są piłkarze Wisły Kraków.

Spotkanie Warty Poznań z Wisłą Kraków w ramach 26. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 19:30. Starcie będzie można śledzić na antenie TVP 3, na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.

