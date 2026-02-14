Wisła Kraków musi poprawić ten element. Jop wskazał co nie działa

Mariusz Jop wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Kraków. Trener mówił m.in. o elemencie, jaki wymaga poprawy. Okazuje się, że Biała Gwiazda musi poprawić się w liczbie kreowanych sytuacji w ataku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop uważa, że Wisła musi kreować większą liczbę sytuacji

Wisła Kraków wznowiła rozgrywki w Betclic 1. Lidze od zwycięstwa w starciu z GKS-em Tychy (3:1). Tym samym Biała Gwiazda udowodniła, że zmierza bezpośrednio do Ekstraklasy i trudno będzie ją zatrzymać. W najbliższą niedzielę podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Beniaminek jest jedną z rewelacji sezonu, zajmując 3. miejsce w tabeli.

Na konferencji prasowej Jop zdradził, jaki element Wisła Kraków musi poprawić. Padło na grę w ataku, a konkretnie zasugerował, że drużyna musi kreować większą liczbę sytuacji. Z biegiem czasu ten element ma być jednak coraz lepszy.

– Myślę, że taka pierwsza myśl, która się pojawia, to wykreowanie większej liczby sytuacji. Zalążki sytuacji były. Natomiast gdzieś nam czasami brakowało dokładności podania czy wykorzystania takich momentów, gdzie było dobre dośrodkowanie albo była dobra sytuacja 3 na 2 w ataku szybkim czy 4 na 4, czy wykorzystania przestrzeni za plecami, dokładniejszego podania czy lepszej decyzji – powiedział.

– To były takie elementy, które wynikały z niższej płynności gry niż zazwyczaj. Było to związane właśnie z tą długą przerwą, z tym, że jednak trenuje się na dużo gorszych boiskach i to też ma znaczenie i się przekłada później na mecz – mówił Mariusz Jop na konferencji.