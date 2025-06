fot. Pressfocus Na zdjęciu: Serhij Krykun

Krykun nie do Wisły? ŁKS finalizuje transfer

Serhij Krykun po zakończonym wypożyczeniu do Stali Mielec poszukuje nowego klubu. Piast Gliwice na niego nie liczy, co ma związek z wygasającą wraz z końcem czerwca umową. W mediach pojawiły się informacje, że poważnie zainteresowana jest nim Wisła Kraków, z którą prowadził zaawansowane rozmowy. Wydawało się, ze Ukrainiec zasili szeregi Białej Gwiazdy. Nie jest tajemnicą, że ekipa Mariusza Jopa cierpi na brak skrzydłowych w kadrze. Wygasającej umowy nie przedłużył Angel Baena, który zasilił Widzew Łodź, a Tamas Kiss odejdzie lada moment w ramach transferu definitywnego.

28-latek ma wrócić na poziom pierwszoligowy, ale niekoniecznie będzie to Wisła Kraków. Kamil Bętkowski zdementował informacje, jakoby to Biała Gwiazda miała go pozyskać. Jego zdaniem Krykun ma dołączyć do ŁKS-u Łódź, który bardzo poważnie zbroi się przed walką o awans. To kolejny piłkarz, który ma trafić do Łodzi z Piasta Gliwice. Ten ruch sfinalizował już Miłosz Szczepański, a niedługo zrobi to również Fabian Piasecki.

Niewykluczone, że to pewnego rodzaju zemsta ŁKS-u na Wiśle Kraków. Łódzki klub miał jakiś czas temu sprowadzić Juliusa Ertlhalera z GKS-u Tychy, ale koniec końców ten dołączył do 13-krotnego mistrza Polski.