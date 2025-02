Wisła Kraków demoluje Ruch Chorzów w hicie 1 Ligi

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Ruch - Wisła

Wisła Kraków rozbiła Ruch Chorzów w hicie

Ruch Chorzów i Wisła Kraków dość przeciętnie rozpoczęli zmagania po zimowej przerwie. Niebiescy w pierwszym meczu tylko zremisowali z Pogonią Siedlce, a Białą Gwiazda sensacyjnie przegrała ze Zniczem Pruszków. Jednak hitowe spotkanie na Stadionie Śląskim miało być zupełnie nowym rozdaniem, które jak się okazuje, dużo lepiej wykorzystali piłkarze prowadzeni przez Mariusza Jopa.

Wisła Kraków znakomicie rozpoczęła hitowy mecz Betclic 1 Ligi z Ruchem Chorzów. Gola dla Białej Gwiazdy już w 4. minucie spotkania rozgrywanego na Stadionie Śląskim w obecności ponad 50 tysięcy widzów strzelił Mariusz Kutwa. Niebiescy natomiast w żaden sposób nie potrafili odgryźć się swojemu rywalowi. Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka był całkowicie bezzębny w ofensywie.

Tymczasem podopieczni Mariusza Jopa kontynuowali dobrą grę i tłamsili rywala. Wynik spotkania w 21. minucie podwyższył Angel Rodado znakomitym strzałem głową, a jeszcze przed przerwą trzeciego gola dla Białej Gwiazdy zdobył Angel Baena. To był pokaz siły ekipy spod Wawelu w pierwszych 45 minutach spotkaniach.

Wiślacy nie zamierzali się jednak zatrzymywać po zmianie stron, a katem Ruchu Chorzów okazał się Angel Rodado. Gwiazdor Wisły w 56. i 60. minucie strzelił kolejne dwie bramki zdobywając hat-tricka w sobotnim hicie Betclic 1 Ligi.

Wisła Kraków dzięki wygranej awansowała na szóste miejsce w tabeli, co daje jej możliwość gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy, choć ma tyle samo punktów, co Górnik Łęczna, który znajduje się pozycję niżej. Ruch Chorzów jest czwarty.