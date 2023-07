fot. Imago / Jakub Gruca / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła Kraków w nowym sezonie będzie walczył o awans do Ekstraklasy bez Luisa Fernandeza

Hiszpański napastnik nie przedłużył umowy z ekipą z Reymonta

Na temat propozycji nowej umowy dla hiszpańskiego napastnika kilka informacji przekazał dziennikarz Bartosz Karcz w audycji “Studio Reymonta”

Luis Fernandez zarabiał około 28 tysięcy euro?

Luis Fernandez w trakcie kampanii 2022/2023 był kluczową postacią Wisły Kraków. Dzięki skuteczności hiszpańskiego napastnika Biała Gwiazda długo liczyła się w grze o awans. Ostatecznie nie wywalczyły promocji do gry e licie w barażach, ulegając Puszczy Niepołomice (1:4).

Tymczasem dziennikarz Bartosz Karcz wyjaśnił w audycji “Studio Reymonta” na kanale Goal.pl na platformie YouTube, że sternicy chcieli przedłużyć umowę Luisowi Fernandezowi. Hiszpan mógł otrzymać gwiazdorski kontrakt, ale się nie skusił na takie rozwiązanie.

– Nowy kontrakt byłby nieco inaczej skonstruowany. Owszem byłby wysoki, ale bardzo mocno uzależniony od tego, co Luis Fernandez zrobiłby na boisku. Nacisk byłby na wyjściówki, bramki, asysty, ale co istotne też na punkty drużyny i sukcesy zespołowe. Ciężar wynagrodzenia zostałby zatem przeniesiony na tzw. bonusy, co pewnie motywowałby Luis do jak najlepszej gry. Tak miało to wyglądać – mówił żurnalistę Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej w programie Marcina Ryszki.

Na dzisiaj przyszłość Luisa Fernandeza jest niejasna. Zawodnik łączony jest między innymi z takimi klubami jak Lech Poznań, czy Raków Częstochowa.

