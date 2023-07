IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Eneko Satrustegui

Wisła kompletuje kadrę przed nowym sezonem

Testy medyczne w zespole Białej Gwiazdy przejdzie Eneko Satrustegui

Hiszpański środkowy obrońca pozostaje obecnie bez klubu

Eneko Satrustegui na testach medycznych w Wiśle

Wisła Kraków ma za sobą nieudany sezon, w którym nie udało się jej wrócić do PKO Ekstraklasy. Teraz, krakowski klub przygotowuje się do kolejnej batalii o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W Wiśle już teraz doszło do kilku zmian w składzie. Szeregi Białej Gwiazdy opuścili między innymi Luis Fernandez, Zdenek Ondraszek czy Sergio Benito. Do drużyny trafili natomiast Dawid Olejarka, Goku czy Jesus Alfaro.

Jak się okazuje to nie koniec działań krakowskiej drużyny na rynku transferowym, a niebawem do klubu może dołączyć kolejny zawodnik. Wisła Kraków w oficjalnym komunikacie poinformowała, że w przyszłym tygodniu testy medyczne w klubie przejdzie Eneko Satrustegui.

‼️ W następnym tygodniu testy medyczne w Wiśle Kraków rozpocznie Eneko Satrústegui. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 2, 2023

Eneko Satrustegui obecnie pozostaje bez klubu. W czerwcu dobiegł końca jego kontrakt z Racingiem Santander. W minionym sezonie środkowy obrońca rozegrał 26 spotkań.

