Wisła długo się męczyła. Niedosyt w obu zespołach [WIDEO]

Hitem tej kolejki była rywalizacja ŁKS-u Łódź z Wisłą Kraków. Spotkanie mogło się podobać, a finalnie zakończyło się podziałem punktów, choć Biała Gwiazda w pierwszej połowie miała spore problemy.

ŁKS i Wisła Kraków dzielą się punktami

Absolutnie hitowym starciem tej kolejki w Betclic 1. lidze była rywalizacja pomiędzy ŁKS-em Łódź, a zespołem Wisły Kraków. Można powiedzieć, że przed startem sezonu mówilibyśmy o rywalizacji o bezpośredni awans, ale na obecnym etapie sezonu Biała Gwiazda jest praktycznie pewna miejsca w pierwszej dwójce, a z kolei ekipa z Łodzi musi co najwyżej myśleć o grze w barażach.

Niemniej pomimo sporej różnicy w tabeli i wielkiej dysproporcji w pierwszym meczu, pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze gospodarzy. Gola na 1:0 zdobył bowiem Artur Craciun. Środkowy obrońca ŁKS-u, w klasycznym dla siebie stylu – z rzutu karnego – pokonała bramkarza Białej Gwiazdy. Po tym szybkim „gongu” trudno było się pozbierać gościom i właściwie trzeba powiedzieć, że pierwsza odsłona w wykonaniu piłkarzy Mariusza Jopa była bardzo słaba.

Druga odsłona rywalizacji jednak rozpoczęła się zupełnie inaczej, bowiem to piłkarze z Krakowa jako pierwsi ruszyli do ataku i w pierwszych minutach tej części przejęli absolutnie kontrolę, którą właściwie mieli przez pozostałą część meczu. To przełożyło się kilkukrotnie na spore zagrożenie pod bramką gospodarzy, ale dobrze bronili się piłkarzem ŁKS-u. Finalnie jednak w 64. minucie rywalizacji do siatki trafił Igor Łasicki.

W dalszej części meczu spotkanie stało się bardziej otwarte i sporo było ciekawych akcji, aczkolwiek utrzymał się wynik 1:1.

