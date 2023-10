Wielki cios dla Lechii Gdańsk. Kluczowy zawodnik wypada z gry

Lechia Gdańsk oficjalnie poinformowała, że Luis Fernandez wypada z gry do końca 2023 roku. Hiszpana czeka zabieg artroskopii prawej łąkotki bocznej.

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Luis Fernandez

Lechia Gdańsk wydała oficjalny komunikat ws. Luisa Fernandeza

Hiszpan wypada z gry do końca 2023 roku

Zawodnik musi przejść zabieg artroskopii prawej łąkotki bocznej

Luis Fernandez przejdzie zabieg. Cios dla Lechii Gdańsk

Luis Fernandez to lider ofensywy Lechii Gdańsk. Hiszpan w tym sezonie Fortuna I Ligi jest najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny, zdobywając w jedenastu meczach sześć bramek. Niestety piłkarza czeka dłuższa przerwa, o czym oficjalnie poinformował klub.

– Od pewnego czasu Luis Fernández odczuwał dyskomfort w prawym kolanie. Ostatnio przerodziło się to w ból, który zaczął się nasilać. Specjalistyczne badania ujawniły obrzęk bocznej strony kolana, z naciskiem na boczną łąkotkę. W najbliższym czasie Luis Fernández przejdzie zabieg artroskopii prawej łąkotki bocznej i do końca grudnia będzie wyłączony z gry. Celem regeneracji przez około 4-6 tygodni pozostanie bez jakiegokolwiek obciążenia. Wróci w pełni sprawny w styczniu, na początku przygotowań do drugiej części sezonu – poinformowała Lechia Gdańsk.

