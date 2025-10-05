Wieczysta Kraków szykuje rewolucję. Posada trenera wisi na włosku

Wieczysta Kraków sensacyjnie przegrała z Odrą Opole (0:2), a sytuacja w klubie robi się coraz bardziej napięta. Jak informuje Sebastian Staszewski, przyszłość trenera Przemysława Cecherza jest zagrożona.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Przemysław Cecherz pod presją w Wieczystej

Wieczysta Kraków, która w zeszłym sezonie wywalczyła historyczny awans do Betclic 1. Ligi, przeżywa trudne chwile. Od maja zespół prowadzi Przemysław Cecherz, który zapewnił drużynie promocję na zaplecze Ekstraklasy po zwycięskich barażach nad Chojniczanką Chojnice.

Początek sezonu w wykonaniu krakowian był całkiem obiecujący. Wieczysta utrzymuje się w czołówce tabel. Jednak w ostatnich tygodniach forma drużyny wyraźnie spadła. W prestiżowych derbach Krakowa z Wisłą zaledwie zremisowała (1:1), a gra zespołu pozostawiała wiele do życzenia.

Kolejny cios przyszedł w 12. kolejce. Wieczysta przegrała na wyjeździe z Odrą Opole (0:2). Jak ujawnił dziennikarz Sebastian Staszewski, posada trenera Przemysława Cecherza jest poważnie zagrożona.

Według jego informacji, a przyszłość szkoleniowca może rozstrzygnąć się dosłownie w ciągu najbliższych godzin. – Słyszę, że szkoleniowiec może zostać zwolniony nawet dziś, chociaż sytuacja jest dynamiczna – czytamy. Właściciel klubu, Wojciech Kwiecień, znany z wysokich ambicji, ma mieć coraz większe zastrzeżenia do stylu gry oraz wyników zespołu. Na ten moment klub nie wydał oficjalnego komunikatu.

Po październikowej przerwie na kadrę krakowski zespół zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Tychy, a następnie zagra z rewelacyjną Pogonią Grodzisk Mazowiecki.