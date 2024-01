PressFocus Na zdjęciu: Filip Lesniak

Filip Lesniak może zamienić Wisłę Płock na Górnik Łęczna

Za transferem ma optować Pavol Stano, trener łęcznian

Szkoleniowiec pracował z pomocnikiem w ekipie “Nafciarzy”

Weźmie “swojego”?

Wisła Płock zakończoną rundę jesienną w Fortuna 1. lidze może zaliczyć do dość przeciętnych. Spadkowicz z Ekstraklasy miał bardzo słaby początek sezonu, co przełożyło się na aktualną, dopiero siódmą pozycję w lidze. Podobnie jest w ocenie rundy w wykonaniu Górnika Łęczna, który zimuje na lokacie numer 10. Aby poprawić swoją sytuację w Łęcznej może dojść do ciekawego transferu.

Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z “Weszło” na celowniku Górnika znalazł się Filip Lesniak. 27-letni pomocnik ze Słowacji dotychczas był związany z ekipą z Płocka, ale w klubie nie ma już zbytniej przyszłości. W tym sezonie rozegrał 13 spotkań i jest bez tzw. liczb. Jednak jego przydatność dla zespołu wysoko ocenia Pavol Stano, który pracował z piłkarzem już wcześniej w Wiśle. Jak donosi dziennikarz Lesniak ma być wysoko na liście życzeń szkoleniowca.

