Motor Lublin w hicie dziewiątej kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzy się na swoim stadionie z Wisłą Kraków. Przed tym starciem trener beniaminka rozgrywek wskazał trzech swoich faworytów do gry w elicie.

fot. Imago / Kacper Pacocha / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Goncalo Feio

Emocjonujące sa w tej kampanii rozgrywki Fortuna 1 Ligi

Trener goncalo Feio przed spotkaniem z Wisłą Kraków wskazał swoich faworytów do gry w PKO Ekstraklasie

Hitowa potyczka na Arena Lublin zacznie się o godzinie 17:30

Goncalo Feio przed meczem Motor – Wisła

Motor Lublin bez kompleksów wszedł do Fortuna 1 Ligi, znajdując się dzisiaj w czołówce na zapleczu PKO Ekstraklasy. Przed potyczką z Wisłą Kraków opiekun ekipy z Arena Lublin odniósł się do wątku związanego z faworytami do awansu.

– W sobotę czeka nas piłkarskie święto. Według mnie w stawce znajduje się trzech faworytów do awansu do Ekstraklasy: Wisła Kraków, Miedź Legnica i Górnik Łęczna. Teraz jeden z tych faworytów przyjeżdża do nas – mówił trener Goncalo Feio w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

– Stać nas na to, aby przeciwstawić się tak jakościowej drużynie. Wierzę, że moi piłkarze udowodnią swoją wartość i okażemy się lepszym zespołem – uzupełnił Portugalczyk.

Motor przystąpi do sobotniej potyczki po przegranym starciu z GKS-em Tychy (0:2). Z kolei na swoim stadionie ostatnio drużyna z Lublina pokonała Stal Rzeszów (3:2).

