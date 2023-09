fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Erik Exposito

Od momentu, gdy Erik Exposito został kapitanem Śląska Wrocław, imponuje skutecznością

Prezes Patryk Załęczny w rozmowie z Goal.pl ujawnił plany klubu względem zawodnika

Aktualny kontrakt Hiszpana wygasa z końcem czerwca 2024 roku

Śląsk Wrocław liczy na zatrzymanie Erika Exposito

Erik Exposito ma kontrakt ważny ze Śląskiem Wrocław do końca czerwca 2024 roku. Jednocześnie latem przyszłego roku Hiszpan będzie mógł rozstać się z Wojskowymi na zasadzie wolnego transferu, a już w styczniu będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

Tymczasem prezes klubu z Tarczyński Arena w rozmowie z Goal.pl wprost przekazał, że wkrótce zostaną przeprowadzone rozmowy z zawodnikiem w sprawie nowej umowy. Jednocześnie sternik klubu Patryk Załęczny potwierdził, że pod koniec okna transferowego Raków Częstochowa mocno zabiegał o transfer z udziałem napastnika.

– To była prawda, ale nie trafiła do nas taka oferta, która bardzo przymusiłaby nas do tego, aby zawodnik został sprzedany. Zdajemy sobie sprawę z tego, jaką wartość marketingową dla Śląska ma Erik Exposito, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, ile daje drużynie pod względem sportowym. Udało się go zatrzymać w klubie i to był dobry ruch. Osiem goli w ośmiu pierwszych kolejkach ligowych, pokazuje to wyraźnie, że warto było powalczyć, aby zatrzymać go w klubie – mówił prezes Śląska.

– Przed końcem roku na pewno będziemy chcieli przeprowadzić rozmowę z Erikiem Exposito, chcąc przekazać mu jak najatrakcyjniejszą z naszego punktu widzenia propozycję. Liczymy, że zawodnik skusi się na pozostanie w klubie, czując się w nim dobrze. Nie można zapominać, że miał oferty z Turcji i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy z Chin, a jednak na końcowym etapie to się wywracało. Można zatem odnieść wrażenie, że Erik Exposito ma sentyment do Śląska Wrocław – dodał Załęczny.

