PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Pietrzykowski

Radomiak Radom wypożyczył Brazylijczyka do Betclic 1. ligi

Stal Stalowa Wola bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Właściwie można powiedzieć, że beniaminek zaplecza PKO Ekstraklasy po ośmiu rozegranych meczach jest najsłabszą drużyną całej ligi. Na to wskazuje także ligowa tabele, według której gracza trenera Ireneusza Pietrzykowskiego mają na koncie tylko jeden punkt i aż 17 straconych bramek.

Nic więc dziwnego, że w końcówce okienka transferowego, a nawet już po nim klub ze Stalowej Woli szuka sposobów na wzmocnienie zespołu, a co za tym idzie, poprawę wyników. W tym pomóc ma wypożyczenie z Radomiaka Radom niejakiego Joao Tavaresa. Jest to 22-letni napastnik rodem z Brazylii, który do Polski trafił tego lata, ale momentalnie został wypożyczony z opcją ściągnięcia latem do Stali.

Joao Tavares do tej pory występował głównie w juniorskich zespołach GD Estoril Praia i w brazylijskim Vasco da Gama. Piłkarz z Radomiakiem Radom podpisał umowę ważną do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Można się spodziewać, że w zespole beniaminka 1. ligi będzie miał sporo szans do gry i rozwoju.

