Wieczysta Kraków po awansie do pierwszej ligi intensywnie pracuje nad budową kadry. Ogłosiła już swój czwarty letni transfer. Drużynę wzmocnił Kamil Pestka.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wieczysta Kraków

Wieczysta ma nowego piłkarza. Doświadczenie z Ekstraklasy

Wieczysta Kraków była uznawana za wielkiego faworyta drugiej ligi, ale awans wywalczyła dopiero po barażach. Klub ma ambitne plany i pragnie zakotwiczyć w Ekstraklasie, więc intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. Zaraz po wygranym meczu z Chojniczanką Chojnice potwierdzono transfery Carlitosa oraz Dawida Szymonowicza. Do zespołu trafił również Kamil Dankowski, a w piątkowy wieczór ogłoszono czwarty letni transfer.

Tym razem Wieczystą zasilił Kamil Pestka, czyli kolejny zawodnik, który ma spore doświadczenie z Ekstraklasy. Krakowski klub skorzystał z okazji i sprowadził defensora, któremu wygasała umowa z Radomiakiem Radom. Pestka swego czasu uchodził za bardzo duży talent, lecz na przeszkodzie stanęły mu problemy zdrowotne. Wciąż ma tylko 26 lat, więc w Wieczystej może się odbudować i wrócić na wysoki poziom.

Pestka podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Na poziomie pierwszej ligi bez wątpienia będzie to duże nazwisko. Pestka ma spore doświadczenie z Ekstraklasy, gdzie zagrał w sumie 102 razy. Najlepiej układała się jego współpraca z Cracovią. W 2023 roku trafił do Rakowa Częstochowa, a w lutym 2025 roku w ramach wolnego transferu sprowadził go Radomiak. Wiosną zagrał sześć spotkań i strzelił jedną bramkę.