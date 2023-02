fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Radosław Sobolewski wziął udział w konferencji prasowej przed piątkowym meczem z Odrą Opole. Wisła Kraków ma szansę, aby w przypadku zwycięstwa znaleźć się w strefie barażowej.

Wisła Kraków walczy o awans do Ekstraklasy

W piątek Biała Gwiazda zmierzy się z Odrą Opole

Sobolewski podsumował mecz z Arką Gdynia i opowiedział o mocnych stronach najbliższego rywala

Wisła Kraków postawi kolejny krok w stronę awansu?

Początek rundy wiosennej układa się po myśli Wisły Kraków, która w dwóch dotychczasowych meczach zgromadziła komplet punktów. W poprzedni weekend udało się pokonać bezpośredniego rywala w walce o awans do Ekstraklasy, czyli Arkę Gdynia. Pierwsza połowa w wykonaniu Białej Gwiazdy była bardzo słaba, natomiast po zmianie stron udało się strzelić trzy bramki i odnieść zwycięstwo. Radosław Sobolewski jeszcze raz podsumował tamto spotkanie.

– W pierwszej połowie graliśmy na bardzo niskim procencie skuteczności, jeśli chodzi o pojedynki – czy to w ataku, czy to w obronie. W ten sposób się po prostu nie da dobrze grać. Bardzo mnie natomiast cieszy reakcja zespołu, bo jeszcze 2-3 miesiące temu ten zespół by się rozsypał i ten mecz mógł skończyć się w większym wymiarze na korzyść Arki Gdynia.

– Na drugą połowę natomiast wyszedł zespół, który chce bić się o swoje i tak naprawdę jak tylko poprawiliśmy ten aspekt – jeśli chodzi o procent wygrywanych pojedynków i w ataku i w obronie – i jak to się już przechylało na naszą korzyść, to strzeliliśmy te trzy bramki – analizuje.

W najbliższy piątek Wisła Kraków może postawić kolejny krok w stronę awansu. Na własnym stadionie podejmie Odrę Opole, która po przerwie zimowej spisuje się nadspodziewanie dobrze. Rywal krakowskiego klubu zgromadził w dwóch meczach cztery punkty, a także nie stracił ani jednej bramki. Sobolewski przedstawił charakterystykę Odry.

– Pierwsze co rzuca się w oczy, to na pewno jest to zespół inaczej grający, niż jesienią. Naprawdę kompaktowo, naprawdę mocno broniący, o czym świadczą te ostatnie dwa mecze, dwa ciężkie wyjazdy z Podbeskidziem i z Zagłębiem Sosnowiec, w których zespół Odry nie stracił bramki. Jak wyjdą na nas – zobaczymy. Podkreślam to cały czas, że chcemy grać swoje. Oczywiście też gramy przeciwko ambitnym drużynom, które mogą gdzieś tam nam popsuć zamiary, ale chcemy grać agresywnie, chcemy grać wysoko, chcemy przebywać na połowie przeciwnika i będziemy dążyć do tego, aby ta gra tak wyglądała. Wiem, że czeka nas na pewno bardzo trudne spotkanie. Zespół Odry nie stracił jeszcze bramki i to o czymś świadczy – przestrzega opiekun Białej Gwiazdy.

