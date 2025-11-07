Ruch zatrzymał Miedź i wysłał mocny sygnał [WIDEO]

Ruch Chorzów przerwał serię spotkań bez wygranej z Miedzią Legnica. Niebiescy wygrali 3:1 w spotkaniu 16. kolejki Betclic 1. Ligi. Dzięki tej wygranej Ruch ma 24 oczka na koncie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Miedź Legnica

Ruch Chorzów znów zwycięski! Fani na Śląskim doczekali się emocji i goli

Ruch Chorzów i Miedź Legnica to dwie drużyny mające ambicje związane z grą o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przed piątkową potyczką obie ekipy miały na swoim koncie po 21 oczek. Goście przystępowali do meczu, mogąc pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami nad chorzowianami. Niebiescy marzyli zatem o przerwaniu niekorzystnej serii z Miedzianką.

Rywalizacja z udziałem ekip z Chorzowa i Legnicy była interesująca również z innego powodu. Powrót na SuperAuto.pl Stadion Śląski zaliczył Janusz Niedźwiedź. Aktualny szkoleniowiec Miedzi miał dotąd okazję dwa razy rywalizować z drużynami Waldemara Fornalika. Raz górą była ekipa Niedźwiedzia, a raz zwyciężyła drużyna byłego selekcjonera reprezentacji Polski.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji fani byli świadkami ciekawego spotkania, w którym przede wszystkim nie brakowało goli. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać — już w 13. minucie na listę strzelców wpisał się Daniel Stanclik. Napastnik gości technicznym strzałem pokonał Bartłomieja Gradeckiego, dzięki czemu Miedź mogła cieszyć się z prowadzenia już w pierwszym kwadransie gry.

Dośrodkowanie Antonika i gol Stanclika! 🔥



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/dPPsxEJXGG — Betclic 1 Liga (@_1liga_) November 7, 2025

Ekipa z Legnicy z korzystnego wyniku cieszyła się do 35. minuty. Wówczas do wyrównania doprowadził Marko Kolar. Chorwat z bliskiej odległości wepchnął piłkę do siatki, a trafienie zostało uznane dopiero po weryfikacji VAR. Gdy wydawało się, że na przerwę obie drużyny udadzą się z remisem, bramkę na 2:1 dla gospodarzy zdobył Patryk Szwedzik. Ofensywny gracz chorzowian wykorzystał podanie od Kolara.

W drugiej połowie gospodarze skupili się na kontroli boiskowych wydarzeń. Z kolei ekipa z Legnicy szukała panaceum na sforsowanie defensywy rywali, ale bez efektu. Ruch natomiast wykorzystał jedną z kontr za sprawą Mo Mezgraniego i finalnie 14-krotny mistrz Polski mógł cieszyć się z drugiego z rzędu zwycięstwa oraz piątego w tej kampanii na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim.

MEZGHRANI! 3:1 👏



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/epnY10Ffjo — Betclic 1 Liga (@_1liga_) November 7, 2025

Niebiescy dzięki piątkowej wygranej mają na swoim koncie 24 punkty. To efekt sześciu zwycięstw i sześciu remisów. Miedź natomiast doznała siódmej porażki w tej kampanii. W następnej kolejce Ruch zagra u siebie ze Zniczem Pruszków, natomiast Miedziankę czeka batalia z Puszczą Niepołomice.

Ruch Chorzów – Miedź Legnica 3:1 (2:1)

0:1 Daniel Stanclik 13′

1:1 Marko Kolar 35′

2:1 Patryk Szwedzik 45′

3:1 Mo Mezgrani 68′