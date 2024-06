Ruch Chorzów ujawnił plan przygotowań do nowego sezonu

Ruch Chorzów w nowym sezonie będzie rywalizował w 1 Lidze. Plan jest jednak taki, aby Niebiescy szybko wrócili do elity. Znany jest już plan przygotowań drużyny do rozgrywek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Ruch Chorzów wróci do treningów 13 czerwca

Ruch Chorzów ma za sobą nieudany sezon ligowy w PKO Ekstraklasy, który został zwieńczony spadkiem. Niebiescy nie zamierzają jednak zagrzać miejsca długo w 1 Lidze. Celem ma być szybki powrót do grona najlepszych drużyn w kraju. Tymczasem znany jest już plan przygotowań ekipy Janusza Niedźwiedzia do nowej kampanii.

Do zajęć Ruch wróci 13 czerwca. Najpierw będzie pracował na swoich obiektach. Ten etap przygotowań potrwa od 13 do 23 czerwca. Zostanie zwieńczony spotkaniem kontrolnym z Puszczą Niepołomice, które odbędzie się 22 czerwca. Z kolei od 24 czerwca do 4 lipca Niebiescy będą a zgrupowani w Busku-Zdroju.

W trakcie drugiego etapu przygotowań do nowej kampanii chorzowianie mają rozegrać trzy mecze kontrolne. Dwóch rywali jest już znanych i będą to Korona Kielce oraz Maccabi Tel Aviv. Ruch z zespołem Kamila Kuzery zmierzy się 29 czerwca. Cztery dni później na drodze Niebieskich stanie zespół z ligi izraelskiej.

⚽️ Już 13 czerwca piłkarze Ruchu rozpoczną przygotowania do rundy jesiennej @_1liga_. Niebiescy mają w planach zgrupowanie w Busku-Zdroju oraz serię gier kontrolnych.



Więcej👉 https://t.co/ef0sVICmhA pic.twitter.com/UFVxCyizrh — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) June 3, 2024

Ostatni etap przygotowań będzie miał miejsca na obiektach w Chorzowie. Te potrwają od 5 do 19 lipca. Ostatni sparing chorzowska drużyna ma rozegrać 13 lipca z Rekordem Bielsko-Biała. Nowy sezon ligowy wystartuje 19-22 lipca. Na dniach powinien być ujawniony dokładny harmonogram spotkań.

Na dzisiaj oficjalnie wiadomo, że w Ruchu w nowej kampanii nie będzie Wiktora Długosza, Filipa Wilaka oraz Juliusza Letniowskiego. Pierwszy wzmocnieniem Niebieskich był natomiast transfer z udziałem bramkarza Jakuba Szymańskiego.

