fot. PressFocus Na zdjęciu: Obiekt Ruchu przy ulicy Cichej i prezes klubu

Seweryn Siemianowski z ciekawym stanowiskiem

Ruch Chorzów ma za sobą właśnie Mecz Mistrzów, który przyciągnął na trybuny Stadionu Śląskiego ponad 53 tysiące widzów. Chociaż spotkanie Betclic 1. Ligi z udziałem Niebieskich i Wisły Kraków było bez wątpienia wydarzeniem sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, to jednak przedstawiciele 14-krotnego mistrza Polski cały czas liczą na powstanie nowej areny przy ulicy Cichej. W rozmowie z Przemysławem Langierem z Goal.pl na ten temat wypowiedział się prezes Ruchu.

– Na razie sprawa budowy nowego stadionu jest w lekkich powijakach. Są już zabezpieczone środki na projekt, ale też na wyburzenie starego obiektu. Nowy stadion ma powstać w tym samym miejscu, co stary. Na to już są środki zarezerwowane. Myślę, że mowa o połowie. Teraz miasto i my jako klub będziemy dążyć, aby znaleźć potrzebne pieniądze, aby znaleźć finansowanie budowy stadionu do 100 procent – przekazał sternik Niebieskich.

– Gdy będzie burzony obecny obiekt przy Cichej, to na pewno będzie sentymentalna podróż. Jeśli ma jednak powstać coś fajnego, to będzie to mniejszy problem. Zamienimy coś z 90-letnią tradycją na stadion, który w pewnym momencie będzie najnowszy na polskiej mapie stadionów. Fajne będzie też to, że będziemy mieć furtkę otwartą na Stadionie Śląskim na takie duże eventy, jak na mecze z: Wisłą Kraków, Widzewem Łódź, Górnikiem Zabrze czy Legia Warszawa. Możemy wówczas wynajmować tę arenę na 54 tysiące miejsc, a na te mniejsze mecze mieć swój stadion na 22 tysiące widzów. To byłaby taka totalnie komfortowa sytuacja – przekonywał Siemianowski.

– Kiedy Ruch realnie może ponownie zagrać u siebie na Cichej? Nie podzieje się to szybciej niż za co najmniej trzy lata – rzekł prezes Ruchu.

Niewykluczone, że władze Chorzowa i Ruchu przy budowie nowej areny na mniej więcej 22 tysiące będą wzorować się na stadionie w Białymstoku. Wyróżnia się on tym, że za bramkami trybuny są jednokondygnacyjne, a na prostych dwukondygnacyjne. Chorten Arena, na której swoje mecze rozgrywa aktualny mistrz Polski, może pomieścić 22 372 widzów. Sektor gości może z kolei przyjąć ponad 1000 kibiców.