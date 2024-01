GKS Katowice od lat jest poza elitą. Marzenia kibiców ekipy z Bukowej są takie, aby na nowym stadionie zespół grał już w PKO Ekstraklasie. Na trwający sezon prezes klubu Krzysztof Nowak postawił za cel miejsce w barażach o awans do elity. Tymczasem znana jest kwota, jaką klub z Katowic zostanie wsparty przez miasto w 2024 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Władze Katowic rozdysponowały środki finansowe na sport w mieście

Dziennik Zachodni przekazał, że ponad 17 milionów złotych trafi na konto katowickiej GieKSy

Z wskazanej wyżej kwota większa część będzie przeznaczona na sekcję piłkarską mężczyzn

Reszta musi wesprzeć finansowo pozostałe sekcje klubu

GKS Katowice ze stabilną sytuacją finansową

GKS Katowice to klub miejski, więc w styczniu jak zwykle przekazana została informacja, na jaką pulę pieniędzy mogą liczyć sternicy Trójkolorowych. Dziennik Zachodni przekazał, że władze Katowic ogólnie na sport w mieście przeznaczą 21 milionów złotych. Ponad 17 milionów złotych trafi do katowickiej GieKSy. Niemniej trzeba pamiętać, że to suma na kilka sekcji, czyli na męską piłkę nożną, kobiecą piłkę nożną, hokej na lodzie czy siatkówkę. Jasne jest natomiast, że najwięcej trafi na sekcję piłkarską mężczyzn.

W porównaniu do 2023 roku GKS Katowice może liczyć na nieco większe środki. Wówczas była to suma 17 450 000 złotych. Tym razem kwota wspierająca klub wyniesie dokładnie 17 630 000.

Warto dodać, że aktualnie trwa budowa nowej areny piłkarskiej dla GieKSy wraz z halą, na której będą mogli grać siatkarze. Inwestycja kosztuje miasto ponad 285 milionów złotych. Stadion piłkarski ma pomieścić 14896 widzów. Koniec budowy ma mieć miejscu w drugiej połowie tego roku.