Enis Fazlagić najprawdopodobniej opuści szeregi Wisły Kraków. Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z portalu "Meczyki.pl" pomocnik jest blisko wypożyczenia do Górnika Łęczna.

Wisła Kraków wypożyczy Enisa Fazlagicia

Pomocnik trafi do ekipy Górnika Łęczna

Tam spotka się z trenerem Pavolem Stano, z którym pracował już w Żylinie

Niewypał odchodzi

Nieco ponad dwa lata temu do Wisły Kraków za kwotę pół miliona euro trafić Enis Fazlagić. Pomocnik rodem z Macedonii Północnej w klubie z Reymonta furory jednak nie zrobił. Właściwie to można stwierdzić wprost, że został jednym z największych niewypałów transferowych w ostatnim czasie. W koszulce z “Białą Gwiazdą” wystąpił raptem 16 razy i nie zaliczył w tym czasie wymiernych liczb. W tym sezonie jest bez chociażby minuty na pierwszoligowych boiskach.

Teraz okazuje się, że jego przygoda pod Wawelem dobiega końca. Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z portalu “Meczyki.pl” Wisła wypożyczy 23-latka do Górnika Łęczna. Tam Macedończyk spotka się ze swoim byłym trenerem, czyli Pavolem Stano, który doskonale zna go z występów w MSK Zilina. Dla łęcznian będzie to drugie zimowe wzmocnienie.

