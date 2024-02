Zagłębie Sosnowiec sprowadziło Artema Polyarusa z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. To czwarty ukraiński piłkarz, który tej zimy przeprowadził się na ArcelorMittal Park.

Artem Polyarus zamienił Bruk-Bet Termalikę Nieciecza na Zagłębie Sosnowiec

Sosnowiczanie wzmocnili zatem swój skład kolejnym zawodnikiem z Ukrainy

Wcześniej na ArcelorMittal Park trafili już m.in. Oleksiy Shevchenko i Artem Sukhotskyi

Oficjalnie: Artem Polyarus przechodzi do Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec po zmianach w pionie sportowym jest aktywne w zimowym okienku transferowym. Na ArcelorMittal Park przenieśli się już Oleksiy Shevchenko, Artem Sukhotskyi, Oleksiy Dovgyi, Dominik Sokół, Gabriel Kirejczyk, William Remy oraz Michał Janota.

Sosnowiczanie właśnie poinformowali o kolejnym wzmocnieniu. Do drużyny Zagłębiaków na zasadzie wolnego transferu z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza przeszedł Artem Polyarus. 31-letni skrzydłowy to czwarty Ukrainiec, który w tym oknie dołączył do Zagłębia Sosnowiec.

Podopieczni Aleksandra Khatskevicha w tym momencie zajmują ostatnie miejsce w tabeli i w rundzie wiosennej będą walczyć o utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.