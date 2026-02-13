Polonia dopięła swego. Kluczowy zawodnik zostaje w Bytomiu

21:30, 13. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Polonia Bytom

Polonia Bytom w piątek przekazała kibicom dobrą wiadomość. Pierwszoligowiec doszedł bowiem do porozumienia z Oliwierem Kwiatkowskim. Młody pomocnik związał się z klubem umową do 30 czerwca 2028 roku.

Oliwier Kwiatkowski
PressFocus Na zdjęciu: Oliwier Kwiatkowski

Oficjalnie: Oliwier Kwiatkowski na dłużej w Polonii Bytom

Polonia Bytom jest jedną z rewelacji obecnego sezonu Betclic 1. Ligi. Nikt przed startem kampanii nie spodziewał się, że beniaminek będzie walczył o awans do PKO Ekstraklasy. Zimą jednak zespół stracił ważną postać. Z klubem pożegnał się Łukasz Tomczyk, który objął stery w Rakowie Częstochowa. Dziś na stanowisku trenera zasiada Patryk Czubak.

W piątek Polonia Bytom przekazała swoim kibicom bardzo dobrą nowinę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przedlużenie kontraktu z Oliwierem Kwiatkowskim. Młodzieżowy reprezentant Polski związał się z pierwszoligowcem nową umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.

Przedłużenie umowy z Oliwierem to jeden z kluczowych ruchów tego okienka. Widzimy, jak ogromny postęp robi z każdym treningiem i meczem. Realizujemy wspólnie konkretną ścieżkę rozwoju, a rosnąca liczba minut na boisku tylko potwierdza jego rosnącą wartość dla drużyny. Wierzymy, że nadchodzący czas będzie należał do niego i Oliwier stanie się wiodącą postacią niebiesko-czerwonych! Cieszymy się, że projekt, który mu zaproponowaliśmy, spotkał się z tak dużym zaufaniem – powiedział Tomasz Stefanowicz, dyrektor sportowy, na łamach strony klubowej.

Oliwier Kwiatkowski w trwającym sezonie rozegrał 22 spotkania w koszulce Polonii Bytom. Młody pomocnik zdołał strzelić osiem goli oraz zanotował jedną asystę.

