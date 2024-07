PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Durmus

Cenne wzmocnienie od ligowego rywala

Polonia Warszawa w czasie trwania letniego okienka transferowego bardzo mocno działa na rynku transferowym. Zespół trenera Rafała Smalca wzmacnia swoje szeregi po bardzo przeciętnym, a nawet słabym minionym sezonie w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Wówczas, jako beniaminek ligi, zajęli oni ostatnie bezpieczne miejsce w stawce. Aby taka sytuacja w tym roku nie miała miejsca, Czarne Koszule dokonują ciekawych transferów.

Do tej pory do Polonii dołączyli m.in. Ernest Terpiłowski z Widzewa Łódź oraz Łukasz Zjawiński z Lechii Gdańsk. Poza nimi do klubu dołączył także Souleymane Cisse, który ostatnio związany był z Górnikiem Łęczna. Okazuje się jednak, że być może nie będzie to jedyny transfer na linii Łęczna – Warszawa. Według informacji przekazanych przez użytkownika FootballScout na platformie X (dawniej Twitter), bliski dołączenia do zespołu ze stolicy jest Ilkay Durmus.

30-letni piłkarz z Turcji w minionym sezonie 23 mecze, w których zdobył dwa gole i zanotował jednego gola. W przeszłości grał jednak także m.in. w Lechii Gdańsk. Na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał on 58 spotkań i zanotował siedem asyst oraz siedem goli. Umowa ofensywnego pomocnika z klubem z Łęcznej wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, a Polonia ma go wykupić z zespołu 1. ligi.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów cały czas liczy na nową arenę. “Staram się myśleć wielotorowo”