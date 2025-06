Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk sprowadzi Damiana Warchoła

Śląsk Wrocław po spadku z PKO Ekstraklasy ma zamiar szybko powrócić do elity i pójść drogą Lechii Gdańsk, a nie chociażby Wisły Kraków, która utkwiła na zapleczu elity od kilku już sezonów. Z tego też powodu władze klubu oraz właściciele postawili dla Wojskowych jasny cel, ale dali też i spore możliwości finansowe, które teraz są wykorzystywane.

Według informacji przekazanych przez portal „Weszło”, nowym piłkarzem Śląska Wrocław zostanie Damian Warchoł. Napastnik lub ofensywny pomocnik Górnika Łęczna w poprzednim sezonie był jedną z najjaśniejszych postaci swojego zespołu, który otarł się o baraże o awans do Ekstraklasy. Teraz na zasadzie wolnego transferu ma dołączyć do wrocławian, co można odczytywać w kategorii hitu transferowego.

Damian Warchoł w minionym sezonie rozegrał dla Górnika Łęczna 30 spotkań, w których zdobył 14 goli oraz zanotował dwie asysty. W sumie na poziomie Betclic 1. ligi ma na koncie 62 występy i 20 trafień oraz pięć asyst. W przeszłości występował także w Wiśle Płock na poziomie PKO Ekstraklasy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 250 tysięcy euro.

Zobacz także: Wisła Kraków musi obejść się smakiem! Nie będzie transferu gwiazdy ligi