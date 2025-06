Ruch patrzy na północ, ŁKS zainteresowany Izraelczykiem? Nowe wieści z 1. ligi [NASZ NEWS]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Omer Senior

Kotwica się rozpadła, piłkarze odchodzą

Kotwica Kołobrzeg to od miesięcy symbol kłopotów finansowych i odejścia kolejnych piłkarzy. Z drużyny, która awansowała na zaplecze Ekstraklasy nie zostało nic i prawdopodobnie klub będzie trzeba odbudowywać od nowa. Większość piłkarzy ma już nowych pracodawców, a niewykluczone, że miejsce pracy lada moment zmieni kolejny gracz.



Chodzi o 22-letniego Kamila Korta. Z informacji goal.pl wynika, że zapytania w jego sprawie składały Ruch Chorzów i Lechia Gdańsk, ale to wstępny etap. Jak słyszymy, bardziej zaawansowana sprawa jest w przypadku Górnika Łęczna. Tutaj jest jednak warunek: z Łęcznej musiałby odejść jeden z piłkarzy, aby znalazło się miejsce dla Korta.

Senior, ale wcale nie stary

Nie próżnuje też ŁKS Łódź, który dokonał już kilku solidnych wzmocnień. Jak słyszymy, w klubie pojawił się też temat 22-letniego Izraelczyka Omera Seniora. To piłkarz, który ma również polskie obywatelstwo, ze względu na pochodzenie rodziny. Obecnie jest zawodnikiem Hapoelu Hadera (klub ekstraklasy), do którego trafił rok temu z Hapoelu Tel Awiw.



Senior występował też w juniorskich reprezentacjach Izraela, począwszy od U16 do U20. Z tym ostatnim zespołem wziął udział w mistrzostwach świata do lat 20 w 2023 roku, gdzie Izrael zajął trzecie miejsce. Senior i spółka w ćwiećrfinale pokonali po karnych Brazylię, w półfinale poległ z Urugwajem, a w meczu o 3. miejsce pokonali Koreę Południową (3:1, Senior strzelił jedną z bramek).



Z kolei Odra Opole, która zdołała utrzymać się w 1. lidze czyni starania o Cassio, piłkarza Pogoni Siedlce. Z naszych informacji wynika, że transfer jest całkiem możliwy, a ma się zamknąć kwotą w wysokości 350 tysięcy złotych.