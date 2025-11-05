Piłkarz Wisły Kraków zachwycił rywali. „Za mało o nim mówimy”

Wisła Kraków w miniony weekend pokonała Chrobrego Głogów i umocniła się na szczycie tabeli. Trener Łukasz Becella był pod wrażeniem Białej Gwiazdy, a w szczególności gry jednego zawodnika, o czym opowiedział na kanale "1LigaRoom".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

To wielka wartość Wisły. Becella ujawnił nazwisko

Wisła Kraków jest w tym sezonie nie do zatrzymania. W minioną niedzielę przedłużyła serię zwycięstw, ogrywając tym razem Chrobrego Głogów. Nie był to dla niej łatwy mecz, bowiem gospodarze potwierdzili wysoką formę i postawili trudne warunki, ale mimo tego jedynego gola zdobyła ekipa Mariusza Jopa, który znów wywiozła komplet punktów.

W przeciwieństwie do wielu drużyn z zaplecza Ekstraklasy, Chrobry nie skupiał się wyłącznie na defensywie i zaprezentował wiele ciekawych akcji. Nie wystarczyło to na Wisłę, ale trener Łukasz Becella był dumny ze swoich zawodników. Podsumowując to spotkanie, wymienił jedno nazwisko, które wywarło na nim największe wrażenie w szeregach Wisły.

– Nasi zawodnicy, jak zobaczyli tego Igbekeme… Uważam, że to jest fantastyczny zawodnik, za mało o nim mówimy. Powinniśmy bardzo dużo mówić. Jaką on robi różnicę, jaki on jest zwrotny, jak on widzi pewne rzeczy. My sobie wycięliśmy niektóre sytuacje, które chcemy modelowo zastosować. Oczywiście, jeśli wystarczy nam na to umiejętności – wyjaśnił szkoleniowiec Chrobrego Głogów.

Niewiele brakowało, a Igbekeme nie grałby już w Wiśle Kraków. Latem rozstał się z nią tymczasowo, ale nie zdołał znaleźć nowej drużyny, więc strony nawiązały ponowną współpracę. Nigeryjski pomocnik zaczął sezon na ławce rezerwowych, by kilka tygodni temu wywalczyć miejsce w pierwszym składzie, które utrzymuje do teraz.