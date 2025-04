Itaka Arena na rozgrzewkę. Odra zatrzyma rozpędzona Polonię?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Stawka rośnie. Rewanż Odry czy marsz Polonii po baraże?

Odra Opole pod wodzą Jarosława Skrobacza ostatnio wywalczyła cenne trzy punkty, pokonując w roli gościa ŁKS. Z kolei w sobotni wieczór Niebiesko-czerwoni rozegrają premierowe spotkanie ligowe na Itaka Arenie. Już w pierwszym starciu poprzeczka przed opolanami będzie zawieszona wysoko.

Polonia Warszawa stanie na drodze Odry, będąc w Betclic 1. Lidze od siedmiu spotkań bez porażki. Czarne koszule jednocześnie liczą się w grze o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Obie ekipy mają zatem swoje konkretne cele, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji. Gospodarze mają jednocześnie zaległe rachunki do wyrównania ze stołeczną ekipą, co jest związane z konkretną porażką tej drużyny we wrześniu minionego roku.

Polonia w gazie, Czarne Koszule rozbijają rywali

Ekipa z Opola w swoim ostatnim meczu w marcu tego roku okazała się lepsza od ŁKS-u (2:1). Tym samym Odra przerwała serię bez wygranej, która trwała od grudnia minionego roku, gdy w pokonanym polu Niebiesko-czerwoni pokonali Pogoń Siedlce (1:0).

W roli gospodarza opolanie nie wygrali tak naprawdę od siedmiu spotkań, notując w nich cztery porażki i trzy remisy. Niemniej w sobotę Odra pisać będzie nową historię ligowych zmagań już na Itaka Arenie.

Z kolei ekipa dowodzona przez Mariusza Pawlaka w tym roku jest jedną z lepiej punktujących ekip. Na sześć rozegranych meczów Polonia wygrała cztery, a w dwóch zremisowała. Ostatnio o sile Czarnych Koszul przekonał się Chrobry Głogów (4:2).

Na wyjazdach w roli gościa warszawianie nie przegrali z kolei w żadnym z sześciu ostatnich występów. Ostatnio pokonali Wartę Poznań (2:1), a wcześniej okazali się lepsi od Miedzi Legnica (3:2).

Mecze drużyny Odra Opole ŁKS Łódź 1 Odra Opole 2 Stal Stalowa Wola 0 Odra Opole 0 Odra Opole 1 GKS Tychy 5 Wisła Płock 2 Odra Opole 1 Odra Opole 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Mecze drużyny Polonia Warszawa Polonia Warszawa 4 Chrobry Głogów 2 Warta Poznań 1 Polonia Warszawa 2 Polonia Warszawa 2 Kotwica Kołobrzeg 2 Miedź Legnica 2 Polonia Warszawa 3 Polonia Warszawa 1 Puszcza Niepołomice 1 (2)

Bezpośrednie mecze między Odrą a Polonią

W rundzie jesiennej w bezpośredniej konfrontacji z udziałem obu ekip lepsi okazali się zawodnicy Polonii, wygrywając różnicą trzech goli (3:0). Ogólnie w sześciu ostatnich meczach między zespołami dwa razy górą byli Niebiesko-czerwoni, trzy starcia zakończyły się remisem i w jednej batalii lepsi byli gracze Czarnych Koszul.

Bukmacherzy stawiają na gości, Odra zaskoczy?

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Polonii kształtuje się na poziomie 2.19. Remis oszacowano na 3.20. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Odry wyceniono na 3.10.

Wynik Operator Kurs Odra 3.10 Remis 3.20 Polonia 2.19 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2025 22:47 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Drugi sobotni mecz w ramach 26. kolejki Betclic 1. Ligi nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Odra Opole - Polonia Warszawa będzie dostępna tylko w internecie. Między innymi na stronie internetowej TVPSport.pl od godziny 17:30. Mecz skomentuje Jakub Kazula.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

