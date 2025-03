Od Stadionu Śląskiego do Cichej 6: Ruch czeka na przełom

fot. PressFocus Na zdjęciu: Prezydent Chorzowa – Szymon Michałek

“Ruch Chorzów bliżej domu. Co planuje Prezydent Miasta?

Ruch Chorzów rozgrywa dzisiaj mecze w roli gospodarza na Stadionie Śląskim. Niemniej to arena nie należąca nie tylko do klubu, ale nawet nie do Miasta Chorzów. Jego właścicielem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który jasno określa jego funkcjonalność związaną z koncertami czy imprezami lekkoatletycznymi. Tym samym wciąż Ruch z władzami Miasta Chorzów dążą do budowy nowej areny przy ulicy Cichej 6. O planach na najbliższy czas wypowiedział się ostatnio Prezydent Chorzowa.

– Chcę przede wszystkim rozpocząć budowę. Zaczynamy od nowa, bo pozwolenie na budowę wygasło, a wystarczyło cokolwiek zacząć robić i byłoby nadal ważne. Na razie kończymy przygotowanie postępowania przetargowego na rozbiórkę połowy stadionu przy Cichej. Będziemy rozbierali trybunę główną, sektor rodzinny, sektor gości i część prostej po drugiej stronie. To ma związek z ukształtowaniem terenu, pozostałe nasypy są nam potrzebne – mówił Szymon Michałek w rozmowie z Jarosławem Tomczykiem z “Piłki Nożnej”.

Zobacz również: Ruch Chorzów – sezon 2024/2025 (WIDEO)

– Jeśli rozpoczniemy budować, to w końcu pokażemy, że przestaliśmy o tym mówić, a zaczęliśmy robić. W innych miastach nie mówiono, a zbudowano i dzisiaj te stadiony cieszą ludzi. W takim mieście jak Chorzów, stadion na 22 tysiące powinien być zapełniony każdorazowo. Nie licząc kibiców gości, w bazie ludzi kupujących bilety na mecze Ruchu na Stadionie Śląskim mamy 75 tysięcy numerów PESEL. To pokazuje skalę zainteresowania – kontynuował 40-latek.

W rozmowie z Prezydentem Chorzowa w “Piłce Nożnej” padła też konkretna data rozpoczęcia prac rozbiórkowych na obiekcie przy ulicy Cichej 6. – Biorąc pod uwagę procedury, w okolicach czerwca chcielibyśmy rozpocząć rozbiórkę. Równolegle chcemy rozpisać przetarg na koncepcję, a jesteśmy już po konsultacjach, by na jej bazie stworzyć ostateczny projekt. Gdy działania się zaczną, będziemy o nich komunikować. Środków własnych kredytowanych, mamy na około połowę stadionu. Jak najwięcej prac chcę wykonać do końca 2028 roku – mówił Michałek.

Czytaj także: Sensacyjne wieści z Zagłębia Lubin. Trener już w hotelu?